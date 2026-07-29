После выхода «Заклятие 4: Последний обряд» история Эда и Лоррейн Уорренов официально завершилась, но сама вселенная включает уже десять полнометражных фильмов, приквелы, спин-оффы и пересекающиеся сюжетные линии. Одни зрители предпочитают знакомиться с франшизой в том порядке, в котором картины выходили в кинотеатрах, чтобы наблюдать развитие самой киновселенной. Другие выбирают хронологический просмотр, позволяющий увидеть события в той последовательности, в какой они происходят внутри истории. Оба варианта имеют свои преимущества, поэтому выбор зависит только от того, какое впечатление вы хотите получить.
По дате выхода
Если вы впервые знакомитесь с франшизой, этот вариант считается наиболее удачным. Создатели постепенно расширяли вселенную, раскрывая происхождение известных демонов и артефактов уже после их появления в основных фильмах. Благодаря этому многие сюжетные открытия работают гораздо сильнее в порядке выхода картин.
1. «Заклятие» (2013)
Этот фильм положил начало всей киновселенной. Зрители впервые знакомятся с демонологами Эдом и Лоррейн Уорренами (Патрик Уилсон и Вера Фармига), которые расследуют загадочные случаи по всей Америке. Их новым делом становится история семьи Перрон, переехавшей в старый дом на Род-Айленде. Вскоре становится ясно, что особняк хранит страшную тайну, а его прежняя хозяйка была ведьмой, оставившей после себя смертельно опасное проклятие.
2. «Проклятие Аннабель» (2014)
Первый спин-офф переносит внимание на знаменитую куклу Аннабель, которую поклонники уже видели в начале «Заклятия». Фильм рассказывает, как обычная фарфоровая игрушка стала сосудом для демонической сущности и почему позже оказалась в коллекции проклятых предметов семьи Уорренов.
3. «Заклятие 2» (2016)
Во второй части супруги Уоррен отправляются в Англию расследовать случай Энфилдского полтергейста. Здесь появляется один из самых известных антагонистов франшизы — демон Валак в образе монахини. Его история позже получит собственную дилогию.
4. «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (2017)
Хотя фильм вышел позже первой «Аннабель», сюжет переносит зрителей в значительно ранний период. Картина рассказывает о трагедии семьи Маллинсов, потерявшей дочь, и объясняет происхождение самой куклы, ставшей одним из главных символов всей франшизы.
5. «Проклятие монахини» (2018)
Этот приквел посвящен демону Валаку. Действие разворачивается в румынском монастыре, где молодая монахиня Айрин (Таисса Фармига) и священник (Демиан Бишир) пытаются остановить древнее зло, вырвавшееся наружу после открытия портала в ад.
6. «Проклятие плачущей» (2019)
Фильм рассказывает легенду о Ла Йороне — женщине, утопившей собственных детей и превратившейся в мстительного призрака. Несмотря на связи с другими картинами через персонажа отца Переса и упоминание Аннабель, официально картина не считается полноценной частью вселенной, хотя многие поклонники включают ее в общий просмотр.
7. «Проклятие Аннабель 3» (2019)
На этот раз действие происходит уже в доме Уорренов. Пока демонологи отсутствуют, Аннабель освобождает другие проклятые артефакты из знаменитой комнаты с реликвиями, и их дочери Джуди (Маккенна Грейс) вместе с друзьями приходится самостоятельно бороться с потусторонними силами.
8. «Заклятие 3: По воле дьявола» (2021)
Третья часть основана на одном из самых известных расследований Уорренов. В центре сюжета оказывается судебное дело Арне Джонсона (Рори О’Коннор) — человека, который утверждал, что совершил убийство под влиянием демонической одержимости.
9. «Проклятие монахини 2» (2023)
Продолжение истории сестры Айрин вновь сталкивает ее с Валаком. Демон пытается завладеть древней реликвией, которая способна значительно усилить его могущество, а зрители узнают новые подробности связи Айрин с Лоррейн Уоррен.
10. «Заклятие 4: Последний обряд» (2025)
Заключительная глава основной серии посвящена делу семьи Смурлов. После событий третьего фильма супруги Уоррены уже собирались оставить опасную работу, но новое расследование заставляет их вновь вступить в борьбу со злом. Картина завершает историю знаменитых демонологов и подводит итог всей первой эпохе франшизы.
По хронологии событий
Тем, кто уже знаком с фильмами или хочет увидеть историю максимально последовательно, подойдет просмотр по внутренней хронологии. Такой порядок позволяет проследить происхождение главных демонов, понять эволюцию Аннабель и увидеть, как различные события постепенно приводят к появлению супругов Уорренов.
Последовательность выглядит так:
1. «Проклятие монахини».
3. «Проклятие монахини 2».
4. «Проклятие Аннабель».
5. «Заклятие».
6. «Проклятие Аннабель 3».
7. «Проклятие плачущей» (необязательно — формально фильм не входит в официальную киновселенную, хотя напрямую связан с ней отдельными персонажами).
8. «Заклятие 2».
10. «Заклятие 4: Последний обряд».
В таком порядке раскрываются происхождение Валака, история Аннабель и расследования семьи Уорренов, складываясь в единую многолетнюю историю борьбы с потусторонним злом. Для повторного просмотра многие поклонники считают этот вариант наиболее увлекательным, поскольку многочисленные сюжетные связи становятся гораздо очевиднее.
Что будет дальше
Хотя фильм «Заклятие 4: Последний обряд» поставил точку в истории Эда и Лоррейн Уорренов, сама киновселенная на этом не заканчивается. Еще до премьеры финальной части создатели подтвердили, что речь идет лишь о завершении первой главы франшизы, а впереди зрителей ждет новый этап ее развития.
Одним из главных проектов станет сериал по вселенной «Заклятия», который разрабатывается для стримингового сервиса HBO Max. Авторы обещают, что он продолжит историю, рассказанную в полнометражных фильмах, и расширит мифологию франшизы. Пока проект находится на ранней стадии производства, поэтому дата премьеры и актерский состав официально не объявлены.
Кроме того, студия рассматривает возможность выпуска новых полнометражных фильмов. По словам продюсеров, в разработке находится приквел, посвященный ранним расследованиям Эда и Лоррейн Уорренов. Не исключено, что молодые версии демонологов станут центральными героями новой серии картин.
Поклонники также надеются увидеть отдельные фильмы о других персонажах и демонических сущностях вселенной. В разные годы обсуждались проекты о Скрюченном человеке из «Заклятия 2», а после выхода «Последнего обряда» зрители начали строить теории о сольной истории загадочного Зеркального демона. Пока эти идеи не получили официального подтверждения, но создатели не скрывают, что у франшизы остается большой потенциал для дальнейшего развития.
Таким образом, «Заклятие 4» завершило историю семьи Уорренов, но не поставило точку в самой вселенной. Судя по заявлениям Warner Bros., зрителей еще ждут новые встречи с хорошо знакомыми героями, а также новые мистические истории, действие которых развернется в уже знакомом мире.
Нужно ли смотреть «Проклятие плачущей»
Вопрос о том, входит ли «Проклятие плачущей» во вселенную «Заклятия», до сих пор остается предметом споров среди поклонников франшизы. С одной стороны, фильм связан с другими картинами через отца Переса, который уже появлялся в истории Аннабель, а также содержит прямые отсылки к событиям предыдущих частей.
Но позднее режиссер Майкл Чавес пояснил, что формально картина не считается частью официальной киновселенной. По его словам, при создании фильма не участвовала основная команда продюсеров франшизы, поэтому проект оказался своего рода самостоятельной историей, пусть и с заметными связями с миром Уорренов.
При этом сюжет «Проклятия плачущей» никак не противоречит событиям остальных фильмов. Поэтому многие зрители по-прежнему включают его в общий марафон. Если вы хотите познакомиться со всеми картинами, имеющими хотя бы косвенное отношение к «Заклятию», пропускать этот фильм не стоит. Но если цель — посмотреть только официальную историю вселенной, то без него вполне можно обойтись.