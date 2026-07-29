После выхода «Заклятие 4: Последний обряд» история Эда и Лоррейн Уорренов официально завершилась, но сама вселенная включает уже десять полнометражных фильмов, приквелы, спин-оффы и пересекающиеся сюжетные линии. Одни зрители предпочитают знакомиться с франшизой в том порядке, в котором картины выходили в кинотеатрах, чтобы наблюдать развитие самой киновселенной. Другие выбирают хронологический просмотр, позволяющий увидеть события в той последовательности, в какой они происходят внутри истории. Оба варианта имеют свои преимущества, поэтому выбор зависит только от того, какое впечатление вы хотите получить.