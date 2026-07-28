«Шурале» сложно назвать классическим хоррором. Картина балансирует между психологическим триллером, фолк-хоррором и притчей о внутреннем кризисе человека. В основу сюжета лег образ лесного духа из татарской мифологии, но режиссер сознательно отказалась от привычных жанровых клише. Большая часть атмосферы создавалась не при помощи компьютерной графики, а благодаря реальным природным ландшафтам, необычным декорациям и работе с актерами. Именно поэтому история производит впечатление скорее тревожного сна, чем традиционного фильма ужасов. В статье рассказываем, как снимали фильм «Шурале».