«Шурале» сложно назвать классическим хоррором. Картина балансирует между психологическим триллером, фолк-хоррором и притчей о внутреннем кризисе человека. В основу сюжета лег образ лесного духа из татарской мифологии, но режиссер сознательно отказалась от привычных жанровых клише. Большая часть атмосферы создавалась не при помощи компьютерной графики, а благодаря реальным природным ландшафтам, необычным декорациям и работе с актерами. Именно поэтому история производит впечатление скорее тревожного сна, чем традиционного фильма ужасов. В статье рассказываем, как снимали фильм «Шурале».
Особенности съемочного процесса
Работа над «Шурале» строилась вокруг идеи максимальной естественности. Создатели стремились сделать природу полноценным участником истории, а не просто красивым фоном. Ради этого съемочная группа отказалась от многих студийных решений в пользу реальных локаций.
Съемки проходили в знаковых местах Татарстана
Одной из главных площадок стал остров-град Свияжск. Здесь снимали эпизоды на историческом дебаркадере «Дебаркадер-721», который после реставрации превратился в музейную экспозицию. Необычная архитектура и расположение на границе воды и суши идеально соответствовали атмосфере фильма, где герои постоянно оказываются между реальностью и миром мифов.
Лес стал полноценным героем фильма
Кульминационные сцены снимались в Шумбутских лесах на территории экопарка «Дикая ферма» в Рыбно-Слободском районе Татарстана. По словам съемочной группы, здесь удалось создать ощущение живого леса без использования масштабных компьютерных эффектов. Рассветы, густой туман, вековые деревья и естественное освещение стали важной частью визуального языка картины.
Режиссер одновременно сыграла главную роль
Для Алины Насибуллиной проект стал двойным испытанием. Она выступила режиссером, сценаристом и исполнительницей главной роли Айши. Позже постановщица признавалась, что совмещать сразу несколько профессий оказалось невероятно сложно: во время самых эмоциональных сцен ей приходилось одновременно контролировать собственную актерскую игру и следить за всей съемочной площадкой.
Фильм вырос из личной истории
Насибуллина рассказывала, что сценарий появился после непростого жизненного периода. Многие переживания режиссер перенесла в историю Айши, поэтому «Шурале» получился глубоко личным произведением. Уже после появления основной идеи в сценарий органично вошли мотивы татарского фольклора и легенда о лесном духе.
Образы персонажей создавались совместно с актерами
Создатели сознательно отказались от шаблонных сказочных персонажей. Например, загадочная женщина, живущая на дебаркадере, появилась благодаря совместной работе режиссера и актрисы Анны Косенко. Вместо традиционной избушки на курьих ножках героиня получила необычный плавучий дом, расположенный буквально между землей и водой.
Когда проходили съемки фильма «Шурале»
Основной съемочный период пришелся на весну 2025 года. Значительная часть натурных сцен снималась в Татарстане.
Погода внесла серьезные коррективы в график производства. Во время съемок в регионе неожиданно выпал снег, хотя команда уже работала с весенними декорациями и костюмами. Художникам пришлось оперативно менять оформление отдельных сцен, а съемочный план — корректировать буквально на месте.
Кроме Татарстана, часть работы велась в Москве, где снимались отдельные интерьерные эпизоды и павильонные сцены.
Бюджет съемок фильма «Шурале»
Точная стоимость производства создателями не раскрывается. При этом масштаб проекта заметен по количеству натурных съемок, работе сразу на нескольких площадках, строительству декораций, большому актерскому составу и сложной постановке атмосферных сцен. «Шурале» стал полнометражным дебютом Алины Насибуллиной, но по производственным амбициям картина заметно выходит за рамки типичного независимого кино.
Кто сыграл в фильме «Шурале»
Главную роль Айши исполнила сама Алина Насибуллина.
Также в картине снялись Максим Матвеев, сыгравший жениха главной героини, Рузиль Минекаев, рэпер Хаски, Роман Михайлов, Мария Мацель, Софья Эрнст, Евгений Сангаджиев, Анна Косенко и Сергей Гилев.
Отдельного внимания заслуживает участие Романа Михайлова. По словам режиссера, продюсеры предложили пригласить его на роль дяди Жени, и это решение оказалось одним из самых удачных в фильме. Необычный персонаж стал одним из самых запоминающихся образов картины.
Интересные факты о фильме «Шурале»
Перед выходом в широкий прокат фильм был показан в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля, где состоялась его фестивальная премьера.
Название картины отсылает к знаменитому лесному духу из татарской мифологии, описанному в одноименной поэме Габдуллы Тукая. Но сам Шурале практически не появляется на экране напрямую, оставаясь скорее символом живой природы и иррационального страха.
В качестве художественных ориентиров Алина Насибуллина называла фильмы Али Аббаси, а также работы Дэвида Линча — прежде всего «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат». В одной из сцен зрители могут заметить прямой оммаж последнему фильму.
Несмотря на мистическую составляющую, режиссер неоднократно подчеркивала, что считает «Шурале» не фильмом ужасов, а историей о поиске собственной идентичности, внутренней свободе и попытке услышать самого себя среди шума современного мира.