Создатели военной драмы сделали ставку на историческую достоверность, отказавшись от простых компьютерных решений в пользу реальных декораций, полноразмерных самолетов и масштабной подготовки актеров. Это история легендарной советской летчицы Лидии Литвяк — самой результативной женщины-аса Второй мировой войны. Картина вышла в российский прокат 30 апреля 2026 года и стала одним из самых ожидаемых отечественных военных проектов последних лет. В статье рассказываем, как снимали фильм «Литвяк».
Особенности съемочного процесса
Работа над фильмом «Литвяк» заметно отличалась от большинства современных военных фильмов. Авторы стремились не просто воссоздать эпоху, а буквально погрузить зрителей в атмосферу фронтовой авиации 1940-х годов.
Максимальная историческая достоверность
Андрей Шальопа признавался, что сценарий фильма «Литвяк» оказался самым сложным в его карьере. Чтобы избежать исторических неточностей, он детально изучал повседневную жизнь военных летчиков: где они жили, что ели, как отдыхали между боевыми вылетами и каким был их фронтовой быт.
Особое внимание уделялось архивным фотографиям. Они помогли максимально точно воспроизвести атмосферу военного времени и характеры героев.
Полноразмерный истребитель Як-1
Одной из главных особенностей проекта стало создание полноразмерной копии самолета Як-1, на котором летала Лидия Литвяк.
Макет строился с нуля по сохранившимся чертежам. Причем создатели воспроизвели не только внешний облик машины, но и полностью восстановили интерьер кабины, подкапотное пространство, двигатель и вооружение. Все это использовалось непосредственно во время съемок.
В работе принимали участие специалисты, изучавшие реальные фрагменты сохранившихся самолетов, а консультантами выступили сотрудники Музея битвы за Ленинград.
Минимум компьютерной графики
Авторы сознательно отказались от чрезмерного использования CGI. По словам Андрея Шальопы, ему гораздо интереснее работать с настоящими декорациями, техникой и реквизитом, чем полностью создавать окружение на компьютере. Такой подход ранее был использован при работе над фильмом «28 панфиловцев», и его решили сохранить в новом проекте.
Подготовка актеров
Чтобы воздушные сцены выглядели максимально убедительно, актеры проходили специальные занятия по пилотированию.
Благодаря этой подготовке исполнители смогли естественно передавать ощущения перегрузок и особенности поведения пилотов во время воздушного боя. Особенно сложной такая работа оказалась для исполнительницы главной роли Полины Чернышовой.
Работа над костюмами
Создание костюмов стало отдельным этапом подготовки фильма. Исторический консультант Артем Кокин разработал подробный документ с описанием формы практически каждого персонажа. На его основе художники по костюмам Татьяна Баранова и Татьяна Асадчик изготовили одежду, постоянно сверяясь с архивными материалами и историческими источниками.
Когда проходили съемки фильма «Литвяк»
Работа над проектом продолжалась несколько лет. Еще на раннем этапе создатели запустили масштабную подготовку: собирали исторические материалы, проектировали авиационную технику, разрабатывали костюмы и строили декорации.
Одновременно велась кампания по привлечению финансирования через краудфандинг. После завершения длительного производственного периода фильм вышел в широкий российский прокат 30 апреля 2026 года.
Бюджет съемок фильма «Литвяк»
Точная стоимость производства официально не раскрывалась, но известно, что значительную часть средств команда получила благодаря народному финансированию.
Если на создание фильма «28 панфиловцев» зрители перечислили около 35 миллионов рублей, то проект «Литвяк» получил еще большую поддержку. По словам Андрея Шальопы, поклонники собрали свыше 65 миллионов рублей, а в некоторых интервью режиссер называл сумму почти в 70 миллионов.
Такой результат стал одним из самых успешных примеров краудфандинга в истории российского кинематографа.
Кто сыграл в фильме «Литвяк»
Главную роль легендарной летчицы Лидии Литвяк исполнила Полина Чернышова. Актриса рассказывала, что во время подготовки практически отказалась от просмотра художественных фильмов о войне и больше ориентировалась на реальные фотографии своей героини.
Возлюбленного Лидии — военного летчика Алексея Соломатина — сыграл Петр Рыков. По словам актеров, они старались максимально точно передать характеры реальных людей, опираясь на архивные снимки и исторические документы.
Также в фильме появились Евгений Ткачук, Виктория Соловьева, Полина Пушкарук, Иван Бровин, Андрей Некрасов, Андрей Жилин, Петр Логачев, Никита Петросян и другие актеры.
Режиссером, сценаристом и одним из продюсеров картины выступил Андрей Шальопа — автор военной драмы «28 панфиловцев».
Интересные факты о фильме «Литвяк»
Работа над картиной сопровождалась множеством необычных решений и достижений.
Фильм рассказывает о Лидии Литвяк — самой результативной женщине-асе Второй мировой войны, совершившей 186 боевых вылетов и принявшей участие в 89 воздушных боях.
Над исторической достоверностью работали авиационные специалисты, реставраторы и консультанты по военной истории.
Одной из первых зрительских премьер фильма стал показ в Волгограде — городе, с небом которого напрямую связана боевая биография Лидии Литвяк.