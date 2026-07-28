Создатели военной драмы сделали ставку на историческую достоверность, отказавшись от простых компьютерных решений в пользу реальных декораций, полноразмерных самолетов и масштабной подготовки актеров. Это история легендарной советской летчицы Лидии Литвяк — самой результативной женщины-аса Второй мировой войны. Картина вышла в российский прокат 30 апреля 2026 года и стала одним из самых ожидаемых отечественных военных проектов последних лет. В статье рассказываем, как снимали фильм «Литвяк».