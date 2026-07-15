Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, назвал советские фильмы, которые, по его мнению, стоит посмотреть представителям поколения Z. В разговоре с Life.ru он выделил две картины — «Кин-дза-дза!» и «Мимино», считающиеся классикой отечественного кинематографа.
По словам Баженова, «Кин-дза-дза!» может заинтересовать молодую аудиторию своим нестандартным подходом и необычным взглядом на мир. Он отметил актерский состав фильма — Евгения Леонова, Юрия Яковлева и Станислава Любшина — и подчеркнул, что картина способна открыть зрителю новые смыслы.
Говоря о фильме «Мимино», критик назвал его искренней и теплой комедией с особой атмосферой, которая остается актуальной и сегодня.
Баженов также отметил, что многие фильмы того периода, включая советское и американское кино 1970−1980-х годов, отражают уникальную эпоху, которую невозможно воссоздать в современных условиях. По его мнению, именно через такие ленты можно лучше понять культурный и исторический контекст времени.