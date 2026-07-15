Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названы советские фильмы, которые стоит посмотреть зумерам

Блогер BadComedian назвал советские фильмы, которые могут понравится молодому поколению
Евгений Леонов, Юрий Яковлев: «Кин-дза-дза»
Евгений Леонов, Юрий Яковлев: «Кин-дза-дза»Источник: кадр из фильма «Кин-дза-дза»

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, назвал советские фильмы, которые, по его мнению, стоит посмотреть представителям поколения Z. В разговоре с Life.ru он выделил две картины — «Кин-дза-дза!» и «Мимино», считающиеся классикой отечественного кинематографа.

По словам Баженова, «Кин-дза-дза!» может заинтересовать молодую аудиторию своим нестандартным подходом и необычным взглядом на мир. Он отметил актерский состав фильма — Евгения Леонова, Юрия Яковлева и Станислава Любшина — и подчеркнул, что картина способна открыть зрителю новые смыслы.

Кадр из фильма «Мимино»
Кадр из фильма «Мимино»

Говоря о фильме «Мимино», критик назвал его искренней и теплой комедией с особой атмосферой, которая остается актуальной и сегодня.

Баженов также отметил, что многие фильмы того периода, включая советское и американское кино 1970−1980-х годов, отражают уникальную эпоху, которую невозможно воссоздать в современных условиях. По его мнению, именно через такие ленты можно лучше понять культурный и исторический контекст времени.