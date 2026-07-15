Баженов также отметил, что многие фильмы того периода, включая советское и американское кино 1970−1980-х годов, отражают уникальную эпоху, которую невозможно воссоздать в современных условиях. По его мнению, именно через такие ленты можно лучше понять культурный и исторический контекст времени.