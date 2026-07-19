Новое российское кино: топ-5 самых интересных фильмов «Горький фест 2026»

«Лето будет общим» — черно-белый фильм-анемоя, ностальгирующий по прошлому, которого авторы, да и персонажи фильма, добрые и светлые (буквально светящиеся в кадре), как советские школьники, не застали. В попытках дать определение героизму и себе заодно, они цитируют «Игру престолов», говорят банальности и поют под гитару, когда слова уже бессильны, но делают это так обаятельно и душевно, что расставаться с персонажами, мучительно оттягивающими финал своего путешествия, тоже совсем не хочется.