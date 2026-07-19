Новое российское кино: топ-5 самых интересных фильмов «Горький фест 2026»

«Тихие смыслы»
Награды X Фестиваля нового российского кино «Горький фест»: приз «Лучший фильм», спецприз «За глобальность и перспективу», 3 место в зрительском голосовании
Петя чистит зубы, завтракает, учится плавать, чистить картошку и говорить — почти как обычный ребенок. Но Пете 14, он не видит и не слышит, поэтому рядом с ним всегда находятся мама Юля и тифлосурдопедагог Катя. А еще – целая группа артистов Нижегородского ТЮЗа, готовящих спектакль по пьесе Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо» о девочке с таким же диагнозом.
«Тихие смыслы» — честный и вдохновляющий док не о болезни, а о коммуникации, смещающий фокус с жалости на эмпатию, с драмы на здоровую иронию. Намеренно выбирая отдельные эпизоды из жизни Пети и рифмуя их с изнурительными театральными репетициями, режиссеры Александра Андронова и Антон Белоусов предлагают не отстраненное наблюдение, которое можно забыть по окончании титров, а легко постижимый опыт принятия, эффективную тренировку терпения и осязаемую надежду на выход к свету из-под непроницаемой толщи равнодушия.
«Лето будет общим»
Диплом жюри «За смелость петь пловцам»
Мика, Даня и Олег едут к морю, чтобы найти мифический цветок афарсемон, который может вернуть одному из них пропавшее обоняние. По пути друзья сличают себя с героями далекого прошлого, ищут оправдание своей молодости, замедляют время и навсегда прощаются с детством.
«Лето будет общим» — черно-белый фильм-анемоя, ностальгирующий по прошлому, которого авторы, да и персонажи фильма, добрые и светлые (буквально светящиеся в кадре), как советские школьники, не застали. В попытках дать определение героизму и себе заодно, они цитируют «Игру престолов», говорят банальности и поют под гитару, когда слова уже бессильны, но делают это так обаятельно и душевно, что расставаться с персонажами, мучительно оттягивающими финал своего путешествия, тоже совсем не хочется.
«Мифы о Гефесте, боге и стройотряде»
Приз «Лучшая режиссура» (Алексей Федорченко)
Бывшие участники студенческого стройотряда «Гефест» Уральского политехнического института в усеянных значками «целинках» вспоминают свои летние поездки на стройки — с их непростыми бытовыми условиями, тяжелыми работами, юношескими шалостями и первой любовью.
В уморительном доке «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде» уралец Алексей Федорченко рифмует байки стройотрядовцев о комарах и мокрых сигаретах с говорящими ИИ-фонами, стилизованными под черно-белую хронику, а жаркие будни сталелитейного завода – с коллажной анимацией, повествующей о похождениях бога Гефеста. Ностальгические беседы и жизнерадостный видеоряд не только погружают в молодость героев, но и исследуют память человека, которому свойственно мифологизировать самые приятные события своей жизни.
«Мон»
Приз зрительских симпатий «Мы сходимся в одном» (1 место зрительского голосования)
У диджея Алины есть талант и инициативный продюсер, который договаривается о ее участии в европейском музыкальном фестивале, но нет вдохновения, чтобы написать нужный материал. Муки творчества прерывает необходимость срочно ехать в родной Татарстан к бабушке, у которой прогрессирует болезнь Альцгеймера.
«Мон» — насыщенное событиями и условностями кино о национальной идентичности и возвращении домой. Настолько же теплое, насколько откровенно дебютантское, оно трогает ансамблевой химией Дины Губайдуллиной, Римы Ключаревой, Ольги Сутуловой и Олега Савостюка. Но того самого непереводимого с татарского языка «мона», обозначающего смесь меланхолии, светлой грусти и щемящей сердце мелодичности, в фильме Софьи Чигировой не хватает.
«А как правильно?»
Девушка мечтает уехать из деревни в город, где «люди красивее» — под стать ей самой. Но когда отвергнутый ухажер уродует ее, героиня становится затворницей в доме местного юродивого и надеется, что он сотворит чудо и вернет ей прежнюю красоту.
Полнометражный дебют Артема Тумакова будто спрашивает, «А как правильно?» снимать кино — у больших авторов прошлого и настоящего. Смешивая думы о судьбе обезображенной девяностыми родины в духе Алексея Балабанова с религиозной метафорикой Андрея Тарковского, цветокором и сказочным нарративом Романа Михайлова и отсылками к «Матери» Всеволода Пудовкина, Тумаков создает собственный киноязык, который нелегко постичь, но в который можно и нужно просто поверить.