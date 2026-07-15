Николаю Фоменко грозит арест за уклонение от административного наказания

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Актеру и ведущему Николаю Фоменко грозит штраф или арест за отказ исполнить административное наказание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское города Москвы 30 июля 2026 года рассмотрит дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) в отношении Фоменко Николая Владимировича», — сказали в пресс-службе. Какое именно наказание не исполнил в срок Фоменко, не уточняется.
В соответствии с КоАП за неуплату штрафа полагается взыскание в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.