Николаю Фоменко грозит арест за уклонение от административного наказания

«Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское города Москвы 30 июля 2026 года рассмотрит дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) в отношении Фоменко Николая Владимировича», — сказали в пресс-службе. Какое именно наказание не исполнил в срок Фоменко, не уточняется.