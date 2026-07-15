Жена 65-летнего гендиректора Первого канала Константина Эрнста высказалась о негативных комментариях, которые регулярно получает в соцсетях. По словам 38-летней Софьи Эрнст, подписчики часто пишут ей не сниматься в кино, не выходить на сцену и даже изменить стиль одежды.
«Вот мне говорят: не разговаривайте, не играйте, не снимайтесь, не смейтесь, переоденьтесь, наконец. Неужели люди правда думают, что я учту эти рекомендации, приму как руководство к действию?», — написала актриса в своем личном блоге.
Эрнст призналась, что ее тоже раздражают некоторые люди в сети. Однако, по словам звезды, ее по-прежнему удивляет желание пользователей сообщить об этом лично.
«Я, в принципе, понимаю, что могу кого-то бесить. Меня вот тоже бесят некоторые люди иногда. Но когда о своей нелюбви приходят сообщить в комментарии — мне все еще странно», — отметила она.
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