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Жена Константина Эрнста ответила на критику в свой адрес

Софья Эрнст не понимает, зачем люди пишут негативные комментарии
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Константин и Софья Эрнст
Константин и Софья Эрнст

Жена 65-летнего гендиректора Первого канала Константина Эрнста высказалась о негативных комментариях, которые регулярно получает в соцсетях. По словам 38-летней Софьи Эрнст, подписчики часто пишут ей не сниматься в кино, не выходить на сцену и даже изменить стиль одежды.

«Вот мне говорят: не разговаривайте, не играйте, не снимайтесь, не смейтесь, переоденьтесь, наконец. Неужели люди правда думают, что я учту эти рекомендации, приму как руководство к действию?», — написала актриса в своем личном блоге.

Софья Эрнст
Софья ЭрнстИсточник: Соцсети

Эрнст призналась, что ее тоже раздражают некоторые люди в сети. Однако, по словам звезды, ее по-прежнему удивляет желание пользователей сообщить об этом лично.

«Я, в принципе, понимаю, что могу кого-то бесить. Меня вот тоже бесят некоторые люди иногда. Но когда о своей нелюбви приходят сообщить в комментарии — мне все еще странно», — отметила она.

Ранее Софья Эрнст поделилась редким фото дочерей.