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50-летняя Риз Уизерспун выбрала дерзкий образ для премьеры

Актриса снялась в мини-платье с декольте на кинопремьере
Риз Уизерспун
Риз УизерспунИсточник: Legion-Media

Риз Уизерспун вышла в свет на премьеру сериала «Лаки», где исполнила одну из главных ролей. Мероприятие прошло 13 июля в здании Гильдии режиссеров Америки в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

50-летняя актриса появилась перед фотографами в черном мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили босоножки на каблуках. Стилисты уложили волосы звезды в локоны, а в макияже сделали акцент на черные стрелки и розовую помаду.

Ранее Риз Уизерспун впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным.