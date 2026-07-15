Риз Уизерспун вышла в свет на премьеру сериала «Лаки», где исполнила одну из главных ролей. Мероприятие прошло 13 июля в здании Гильдии режиссеров Америки в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.
50-летняя актриса появилась перед фотографами в черном мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили босоножки на каблуках. Стилисты уложили волосы звезды в локоны, а в макияже сделали акцент на черные стрелки и розовую помаду.
Ранее Риз Уизерспун впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным.