Поводом для обсуждений стал пост сценариста фильма Маттсона Томлина, опубликованный еще в июле 2025 года. Тогда он рассказал, что первым комиксом о Бэтмене, который он прочитал, стал 181-й выпуск 1966 года. Именно в нем впервые появилась Ядовитый Плющ. Поклонники решили, что сценарист мог оставить намек на будущий фильм.