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Появились слухи о том, кого Скарлетт Йоханссон сыграет в сиквеле «Бэтмена»

Фанаты предполагают, что актриса может исполнить роль Ядовитого Плюща
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Legion-Media

В сети появились новые предположения о том, кого Скарлетт Йоханссон может сыграть в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза. Поклонники считают, что актрисе достанется роль Ядовитого Плюща, хотя официально эта информация не подтверждена.

Поводом для обсуждений стал пост сценариста фильма Маттсона Томлина, опубликованный еще в июле 2025 года. Тогда он рассказал, что первым комиксом о Бэтмене, который он прочитал, стал 181-й выпуск 1966 года. Именно в нем впервые появилась Ядовитый Плющ. Поклонники решили, что сценарист мог оставить намек на будущий фильм.

Персонаж уже появлялся в фильме «Бэтмен и Робин» (1997) — там Ядовитого Плюща сыграла Ума Турман.

Подробности сюжета «Бэтмена 2» пока держатся в секрете. Известно, что к роли Брюса Уэйна вернется Роберт Паттинсон. Премьера фильма запланирована на 1 октября 2027 года.

Ранее стало известно, что Синий Жук появится в фильме «Человек завтрашнего дня».