Сын также вспомнил, что Брайс относился к своей работе с огромной ответственностью и любил шутить, называя себя «актером одного дубля, максимум двух». По словам Джексона, режиссеры часто ставили сцены с его участием на конец съемочного дня, потому что знали: работа не отнимет много времени.