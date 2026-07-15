Американский актер Скотт Брайс ушел из жизни в возрасте 67 лет. Как сообщает Life.ru, причиной стала продолжительная болезнь — онкология. О смерти артиста рассказал его 18-летний сын Джексон.
«Бог призвал моего отца домой», — заявил Джексон.
В последние месяцы Скотт Брайс сражался с тяжелой формой рака. Как отметил сын, актер до самого конца сохранял силу духа и верил, что сможет победить недуг. Диагноз ему поставили в октябре 2024 года. Врачи обнаружили рак пищевода и желудка третьей стадии, позже болезнь дала метастазы в головной мозг. В ходе лечения артист прошел курсы лучевой терапии, химиотерапии и иммунотерапии.
Сын также вспомнил, что Брайс относился к своей работе с огромной ответственностью и любил шутить, называя себя «актером одного дубля, максимум двух». По словам Джексона, режиссеры часто ставили сцены с его участием на конец съемочного дня, потому что знали: работа не отнимет много времени.
«Я видел, как мой отец переносил каждую минуту боли с гордостью и мужеством, с непоколебимой верой в то, что все наладится и он победит», — рассказал Джексон.
Скотт Брайс родился в Нью-Йорке в семье актеров. Широкую известность ему принесли роли в сериалах «Как вращается мир» и «Секс в большом городе». После смерти артиста остались его жена Джоди Стивенс и сын Джексон.