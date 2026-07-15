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Никита Михалков жестко высказался о цензуре в кино

Режиссер заявил, что нельзя обвинять в ухудшении демографии в России кино и сериалы
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Никита Михалков высказался о попытках решить демографические проблемы в России с помощью запретов в кинематографе. Его слова передает издание News.ru.

Никита Сергеевич с иронией прокомментировал предложения запретить сериалы, которые якобы негативно влияют на семейные ценности и рождаемость.

«Думаю, демография другим способом возбуждается. Вычеркивать из фильмов и книг алкоголь — тоже глупость. Медведь, который испугался, засовывает голову под корягу. Он думает, что остальным не видна его торчащая пятая точка. Но это не так», — заявил он.

Также народный артист РСФСР подчеркнул, что вырезание «неудобных» сцен лишь маскирует проблемы, но не решает их. Он считает, что проблеме надо смотреть в лицо.

Ранее Никита Михалков обвинил современных режиссеров в беспомощности.