Никита Михалков жестко высказался о цензуре в кино

«Думаю, демография другим способом возбуждается. Вычеркивать из фильмов и книг алкоголь — тоже глупость. Медведь, который испугался, засовывает голову под корягу. Он думает, что остальным не видна его торчащая пятая точка. Но это не так», — заявил он.