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Синий Жук появится в сиквеле «Супермена» Джеймса Ганна

Фильм выйдет на экраны 9 июля 2027 года
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Синий Жук»
Кадр из фильма «Синий Жук»

Синий Жук в исполнении Шоло Маридуэнья вернется на экраны в сиквеле «Супермена» Джеймса Ганна. Для персонажа это станет первым появлением в новой киновселенной DC после сольного фильма 2023 года. Подробности о его роли пока не раскрываются.

К своим ролям в продолжении вернутся Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Изабела Мерсед и другие актеры из первой части. Также в фильме появится Милли Олкок в роли Супергерл, а главного злодея Брейниака сыграет Ларс Айдингер.

Новый фильм получил название «Человек завтрашнего дня». Премьера фильма запланирована на 9 июля 2027 года. По сюжету Супермен сталкивается с новой угрозой. Чтобы остановить опасного противника, Кларку Кенту приходится объединиться со своим заклятым врагом Лексом Лютором. 

Ранее стало известно, что DC снимает спин-офф «Супермена» про Мистера Террифика.