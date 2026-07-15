К своим ролям в продолжении вернутся Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Изабела Мерсед и другие актеры из первой части. Также в фильме появится Милли Олкок в роли Супергерл, а главного злодея Брейниака сыграет Ларс Айдингер.