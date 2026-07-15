Синий Жук в исполнении Шоло Маридуэнья вернется на экраны в сиквеле «Супермена» Джеймса Ганна. Для персонажа это станет первым появлением в новой киновселенной DC после сольного фильма 2023 года. Подробности о его роли пока не раскрываются.
К своим ролям в продолжении вернутся Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Изабела Мерсед и другие актеры из первой части. Также в фильме появится Милли Олкок в роли Супергерл, а главного злодея Брейниака сыграет Ларс Айдингер.
Новый фильм получил название «Человек завтрашнего дня». Премьера фильма запланирована на 9 июля 2027 года. По сюжету Супермен сталкивается с новой угрозой. Чтобы остановить опасного противника, Кларку Кенту приходится объединиться со своим заклятым врагом Лексом Лютором.
Ранее стало известно, что DC снимает спин-офф «Супермена» про Мистера Террифика.