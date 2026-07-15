В российских кинотеатрах покажут дораму с k-pop звездами

В России покажут фильм «Время сиять» с k-pop звездами группы NCT Джено и Джемином. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе дистрибьюторской компании Run of Sun Pictures.
Картина снята по одноименной дораме, состоящей из 50 короткометражных эпизодов. Российская премьера пройдет 13 августа. Дата релиза совпадает с днем рождения одного из артистов группы — Джемина.
Джено и Джемин дебютировали в группе NCT в 2016 году. Для Джено же «Время сиять» стал первым официальным актерским проектом. Джемин снялся впервые после творческого перерыва. До этого музыкант сыграл в мини-дораме «Способ ненавидеть тебя» в 2019 году.
Режиссером проекта выступил Ким Сон Хо. Фильм рассказывает о дружбе двух парней: школьного бейсболиста, терпящего неудачи в спорте, и его нового знакомого, который помогает спортсмену обрести веру в себя.