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В российских кинотеатрах покажут дораму с k-pop звездами

Фильм «Время сиять» выйдет 13 августа в России

В России покажут фильм «Время сиять» с k-pop звездами группы NCT Джено и Джемином. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе дистрибьюторской компании Run of Sun Pictures.

Картина снята по одноименной дораме, состоящей из 50 короткометражных эпизодов. Российская премьера пройдет 13 августа. Дата релиза совпадает с днем рождения одного из артистов группы — Джемина.

Кадр из фильма «Время сиять»
Кадр из фильма «Время сиять»

Джено и Джемин дебютировали в группе NCT в 2016 году. Для Джено же «Время сиять» стал первым официальным актерским проектом. Джемин снялся впервые после творческого перерыва. До этого музыкант сыграл в мини-дораме «Способ ненавидеть тебя» в 2019 году.

Режиссером проекта выступил Ким Сон Хо. Фильм рассказывает о дружбе двух парней: школьного бейсболиста, терпящего неудачи в спорте, и его нового знакомого, который помогает спортсмену обрести веру в себя.