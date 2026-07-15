В российских кинотеатрах покажут дораму с k-pop звездами

Джено и Джемин дебютировали в группе NCT в 2016 году. Для Джено же «Время сиять» стал первым официальным актерским проектом. Джемин снялся впервые после творческого перерыва. До этого музыкант сыграл в мини-дораме «Способ ненавидеть тебя» в 2019 году.