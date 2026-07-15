У Никиты Михалкова нашли крупный долг перед налоговой

Режиссер Никита Михалков задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 2,2 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На его Едином налоговом счете числится долг в размере 2 миллионов 254 тысяч 568 рублей 93 копеек.
Пока неясно, почему возникла задолженность. Неизвестно, связана ли она с технической задержкой платежа или будет погашена в ближайшее время.
В марте 2025 года у ювелирной компании Михалкова был обнаружен долг перед ФНС в размере 16 миллионов рублей. Сообщалось, что режиссер является одним из учредителей ООО «Челпром-Даймонд», он владеет долей в предприятии в размере 10%.
До этого компания подавала заявление о своем банкротстве в Арбитражный суд Челябинской области, шел процесс ее ликвидации.
Ранее Владимир Котт ответил Михалкову, обвинившему современных режиссеров в беспомощности