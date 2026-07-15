У Никиты Михалкова нашли крупный долг перед налоговой

В марте 2025 года у ювелирной компании Михалкова был обнаружен долг перед ФНС в размере 16 миллионов рублей. Сообщалось, что режиссер является одним из учредителей ООО «Челпром-Даймонд», он владеет долей в предприятии в размере 10%.