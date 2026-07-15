Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дж. К. Симмонс признался, что ни разу не встречался с Томом Холландом

Оба актера снимались в фильмах о Человеке-пауке, но так и не познакомились
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дж. К. Симмонс в фильме «Человек-паук 2»
Дж. К. Симмонс в фильме «Человек-паук 2»

Дж. К. Симмонс, сыгравший главного редактора газеты Дж. Джона Джеймисона в фильмах о Человеке-пауке, рассказал, что никогда не встречался с Томом Холландом. Об этом актер заявил в подкасте Happy Sad Confused.

Хотя Симмонс снимался не только в трилогии с Тоби Магуайром, но и в фильмах «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой» с Холландом, он так и не познакомился с актером. По словам Симмонса, в новых фильмах Питер Паркер уже не работал в редакции газеты, поэтому совместных сцен у них не было.

Том Холланд в фильме «Человек-паук: Вдали от дома»
Том Холланд в фильме «Человек-паук: Вдали от дома»

Симмонс также рассказал, что его возвращение к роли Джеймисона держалось в секрете до последнего.

«Когда появилась возможность сделать небольшое камео, это оказалось полным шоком и решением, принятым в последний момент. Они буквально позвонили моему агенту, на следующий день у нас была встреча, а еще через день или два я уже снимался», — поделился актер.

31 июля на экраны выйдет новый фильм с Томом Холландом — «Человек-паук: Новый день». После событий «Нет пути домой» никто не помнит Питера Паркера, а он продолжает в одиночку защищать Нью-Йорк. Однажды паучья ДНК Паркера начинает мутировать, и герой обращается за помощью к Брюсу Беннеру.

Ранее Том Холланд рассказал, как его проигнорировал известный футболист.