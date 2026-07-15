Хотя Симмонс снимался не только в трилогии с Тоби Магуайром, но и в фильмах «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой» с Холландом, он так и не познакомился с актером. По словам Симмонса, в новых фильмах Питер Паркер уже не работал в редакции газеты, поэтому совместных сцен у них не было.