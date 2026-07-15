Дж. К. Симмонс, сыгравший главного редактора газеты Дж. Джона Джеймисона в фильмах о Человеке-пауке, рассказал, что никогда не встречался с Томом Холландом. Об этом актер заявил в подкасте Happy Sad Confused.
Хотя Симмонс снимался не только в трилогии с Тоби Магуайром, но и в фильмах «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой» с Холландом, он так и не познакомился с актером. По словам Симмонса, в новых фильмах Питер Паркер уже не работал в редакции газеты, поэтому совместных сцен у них не было.
Симмонс также рассказал, что его возвращение к роли Джеймисона держалось в секрете до последнего.
«Когда появилась возможность сделать небольшое камео, это оказалось полным шоком и решением, принятым в последний момент. Они буквально позвонили моему агенту, на следующий день у нас была встреча, а еще через день или два я уже снимался», — поделился актер.
31 июля на экраны выйдет новый фильм с Томом Холландом — «Человек-паук: Новый день». После событий «Нет пути домой» никто не помнит Питера Паркера, а он продолжает в одиночку защищать Нью-Йорк. Однажды паучья ДНК Паркера начинает мутировать, и герой обращается за помощью к Брюсу Беннеру.
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