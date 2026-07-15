Светлана Иванова показала поклонникам архивный снимок, на котором ей 20 лет. Актриса призналась, что идея заглянуть в прошлое принадлежит ее дочерям.
«Дети попросили фото из юности. Нашла, что смогла. Мне 20 лет, я на фестивале в Монте-Карло с фильмом “Отец”», — рассказала артистка.
Иванова воспитывает двух дочерей от режиссера Джаника Файзиева. Старшей, Полине, уже 14 лет, а младшей, Мире, — восемь. История любви пары началась на съемочной площадке картины «Август. Восьмого».
Спустя четыре года их отношения перестали быть тайной для публики. В разговоре с Юлией Меньшовой актриса отмечала, что ее не пугал собственный статус, однако она сильно переживала за возлюбленного и его родных. Публичное обсуждение их семейной ситуации причиняло им боль. На тот момент продюсер состоял в браке с актрисой Линой Эспли и воспитывал двоих детей.
Ранее Светлана Иванова показала фигуру в купальнике.