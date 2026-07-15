Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

40-летняя Светлана Иванова показала свое фото 20-летней давности

Актриса опубликовала свое архивное фото, снятое в юности
Светлана Иванова
Светлана ИвановаИсточник: Кино Mail

Светлана Иванова показала поклонникам архивный снимок, на котором ей 20 лет. Актриса призналась, что идея заглянуть в прошлое принадлежит ее дочерям.

«Дети попросили фото из юности. Нашла, что смогла. Мне 20 лет, я на фестивале в Монте-Карло с фильмом “Отец”», — рассказала артистка.

Светлана Иванова / фото: соцсети
Светлана Иванова / фото: соцсети

Иванова воспитывает двух дочерей от режиссера Джаника Файзиева. Старшей, Полине, уже 14 лет, а младшей, Мире, — восемь. История любви пары началась на съемочной площадке картины «Август. Восьмого».

Спустя четыре года их отношения перестали быть тайной для публики. В разговоре с Юлией Меньшовой актриса отмечала, что ее не пугал собственный статус, однако она сильно переживала за возлюбленного и его родных. Публичное обсуждение их семейной ситуации причиняло им боль. На тот момент продюсер состоял в браке с актрисой Линой Эспли и воспитывал двоих детей.

Ранее Светлана Иванова показала фигуру в купальнике.