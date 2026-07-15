Спустя четыре года их отношения перестали быть тайной для публики. В разговоре с Юлией Меньшовой актриса отмечала, что ее не пугал собственный статус, однако она сильно переживала за возлюбленного и его родных. Публичное обсуждение их семейной ситуации причиняло им боль. На тот момент продюсер состоял в браке с актрисой Линой Эспли и воспитывал двоих детей.