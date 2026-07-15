Крестница Шеннен Доэрти почтила память актрисы в годовщину ее смерти. Купер Лондон опубликовала в личном блоге архивную фотографию с Доэрти и посвятила ей трогательный пост.
Лондон призналась, что до сих пор ощущает присутствие крестной в своей жизни и благодарна ей за все, что та для нее сделала.
«Прошло два года с тех пор, как ты покинула этот мир. Сейчас ты со мной как никогда. Я так благодарна за жизнь, которую ты мне подарила», — написала она.
Купер также вспомнила их совместную поездку на Гавайи, где они жили в небольшом доме, играли в гольф и проводили время вместе. По ее словам, она по-прежнему чувствует, что Доэрти всегда рядом.
«Я бы снова сказала "покойся с миром", но, черт возьми, женщина, ты всегда здесь, со мной. Я люблю тебя!», — добавила Лондон.
Шеннен Доэрти умерла в июле 2024 года в возрасте 53 лет после многолетней борьбы с раком. Пресс-секретарь актрисы Лесли Слоун отмечала, что Доэрти ушла из жизни в окружении близких и своей собаки Боуи.
Ранее стало известно, что наследники Шеннен Доэрти достигли соглашения с ее экс‐супругом.