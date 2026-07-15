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Звезда сериала «Жуки» впервые за долгое время снялся с семилетней дочерью

Актер Вячеслав Чепурченко опубликовал фото с дочерью
Вячеслав Чепурченко на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Вячеслав Чепурченко на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

Вячеслав Чепурченко, известный по роли в сериале «Жуки», поделился свежим снимком с дочерью. Семилетняя Ярослава позировала вместе с отцом на летней веранде ресторана. Фото появилось в его блоге.

Вячеслав Чепурченко с дочерью / фото: соцсети
Вячеслав Чепурченко с дочерью / фото: соцсети

Супруга артиста — Екатерина Шуваева. Пара официально оформила брак в 2019 году. У Чепурченко двое детей: кроме дочери, они воспитывают пятилетнего сына Тимофея.

В интервью актер не раз подчеркивал, что семья для него всегда остается приоритетом. Он старается проводить с близкими максимум времени, но при этом не отказывается от работы. Как отмечает артист, его жена все понимает и не требует выбирать между ней и съемками.

Ранее Вячеслав Чепурченко раскрыл секрет своего крепкого брака.