Вячеслав Чепурченко, известный по роли в сериале «Жуки», поделился свежим снимком с дочерью. Семилетняя Ярослава позировала вместе с отцом на летней веранде ресторана. Фото появилось в его блоге.
Супруга артиста — Екатерина Шуваева. Пара официально оформила брак в 2019 году. У Чепурченко двое детей: кроме дочери, они воспитывают пятилетнего сына Тимофея.
В интервью актер не раз подчеркивал, что семья для него всегда остается приоритетом. Он старается проводить с близкими максимум времени, но при этом не отказывается от работы. Как отмечает артист, его жена все понимает и не требует выбирать между ней и съемками.
Ранее Вячеслав Чепурченко раскрыл секрет своего крепкого брака.