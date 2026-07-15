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Звезда «Папиных дочек» показала выступление 10-летнего сына в актерской школе

Актриса Дарья Мельникова рассказала, что ее сын занимается в актерской школе
Дарья Мельникова для журнала «Атмосфера», фото: соцсети
Дарья Мельникова для журнала «Атмосфера», фото: соцсети

Дарья Мельникова рассказала, что ее старший сын начал заниматься в актерской школе. Звезда сериала «Папины дочки» посетила спектакль с участием 10-летнего Артура и поделилась в соцсетях кадрами с его выступления.

По словам Мельниковой, она пыталась отговорить сына от актерской профессии, однако ребенок все же решил попробовать себя на сцене. Актриса отметила, что сыну нравится обучение, и он с нетерпением ждет продолжения занятий в новом учебном году.

Дарья Мельникова показала старшего сына / фото: соцсети
Дарья Мельникова показала старшего сына / фото: соцсети

Артур — сын Мельниковой от актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов). У бывших супругов двое общих детей: помимо старшего сына, актриса воспитывает семилетнего Марка. После расставания Мельникова предпочитает не афишировать подробности личной жизни, сосредотачиваясь на работе и воспитании детей.

Дарья Мельникова получила широкую известность благодаря роли Жени Васнецовой в «Папиных дочках» и продолжает сниматься в кино и сериалах, а также участвует в театральных проектах.