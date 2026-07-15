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Стало известно, с кем встречается 32-летняя Анастасия Уколова

Новым возлюбленным актрисы оказался ее 41-летний коллега Антон Филипенко
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анастасия Уколова
Анастасия УколоваИсточник: РИА Новости

Анастасия Уколова перестала скрывать новые отношения. В личном блоге 32-летняя актриса опубликовала фотографии из отпуска в Турции, на одном из которых появился актер Антон Филипенко. Ранее пара не подтверждала свой роман, хотя слухи об их отношениях появились еще в феврале 2026 года.

Антон Филипенко
Антон Филипенко Источник: Соцсети

О том, что ее сердце уже занято, Уколова впервые рассказала в интервью журналу «Атмосфера». Тогда актриса призналась, что счастлива в новых отношениях, но предпочла не раскрывать имя избранника.

«Знакомимся друг с другом, потому что еще мало времени вместе», — говорила она.

До этого Уколова дважды была замужем. Ее первым супругом был кинооператор Антон Зенкович, вторым — бывший одноклассник Юрий Горов, от которого актриса воспитывает сына Егора. В мае прошлого года супруги развелись, однако, по словам Уколовой, им удалось сохранить хорошие отношения ради ребенка.

Ранее Анастасия Уколова откровенно рассказала, что ей было тяжело пережить развод.