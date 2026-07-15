Анастасия Уколова перестала скрывать новые отношения. В личном блоге 32-летняя актриса опубликовала фотографии из отпуска в Турции, на одном из которых появился актер Антон Филипенко. Ранее пара не подтверждала свой роман, хотя слухи об их отношениях появились еще в феврале 2026 года.