Анастасия Уколова перестала скрывать новые отношения. В личном блоге 32-летняя актриса опубликовала фотографии из отпуска в Турции, на одном из которых появился актер Антон Филипенко. Ранее пара не подтверждала свой роман, хотя слухи об их отношениях появились еще в феврале 2026 года.
О том, что ее сердце уже занято, Уколова впервые рассказала в интервью журналу «Атмосфера». Тогда актриса призналась, что счастлива в новых отношениях, но предпочла не раскрывать имя избранника.
«Знакомимся друг с другом, потому что еще мало времени вместе», — говорила она.
До этого Уколова дважды была замужем. Ее первым супругом был кинооператор Антон Зенкович, вторым — бывший одноклассник Юрий Горов, от которого актриса воспитывает сына Егора. В мае прошлого года супруги развелись, однако, по словам Уколовой, им удалось сохранить хорошие отношения ради ребенка.
Ранее Анастасия Уколова откровенно рассказала, что ей было тяжело пережить развод.