Иен Сомерхолдер заявил, что бросил карьеру в кино по вине Netflix

Иен Сомерхолдер решил покинуть Голливуд по вине Netflix. Он заявил, что после сотрудничества с этим потоковым гигантом больше не хочет сниматься.
Актер известен по ярким ролям в таких хитах, как «Остаться в живых» и «Дневники вампира». С 2019 года он не появлялся на экранах с момента закрытия сериала «Вампирские войны», первый и единственный сезон которого выходил на Netflix.
В одном из свежих подкастов Иен рассказал о причинах решения покинуть индустрию: «Я хотел сделать “Вампирские войны”, потому что это был я, не в роли вампира, а в роли исследователя. Я перевез всю свою семью в Онтарио. Мы работали над шоу почти целый год. Однако смонтированный сериал оказался настолько плох, что его нельзя было смотреть».
Сомерхолдер не хотел, чтобы проект выходил в таком виде, и даже был готов вернуть весь свой гонорар, только чтобы никто это не увидел: «Я сказал студии, что не хочу подписывать контракт. Верните деньги». Однако боссы Netflix были непреклонны и настаивали на релизе.
Артист согласился вернутся на площадку при условии, что ему дадут возможность снять дополнительный материал. Правда, давать ему деньги на производство боссы отказались. «Netflix ответил: “Мы не дадим тебе ни доллара”», — вспоминает Иэн.
В итоге Сомерхолдер самостоятельно нашел 6 миллионов и за шесть дней провел пересъемки. Он отснял 10−12 часов материала и попал в больницу из-за переутомления.
Шоу было успешным на Netflix, но его закрыли. «Продюсеры ссорились, и кто-то тихо отменил проект. Netflix сказал: “Жаль, но мы не можем вернуться, иначе создадим прецедент. Шоу закрыто”. И я сказал жене: “Черт, мне 40 лет. Я не хочу тратить два года своей жизни, так тяжело работать над чем-то, не получать оплату на протяжении целого года, чтобы какой-то исполнительный продюсер, у которого были проблемы в школе, так что теперь он хочет насладиться своей властью, просто все отменил”», — заявил Иен.
Так актер ушел из киноиндустрии.