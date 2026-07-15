Иен Сомерхолдер заявил, что бросил карьеру в кино по вине Netflix

Шоу было успешным на Netflix, но его закрыли. «Продюсеры ссорились, и кто-то тихо отменил проект. Netflix сказал: “Жаль, но мы не можем вернуться, иначе создадим прецедент. Шоу закрыто”. И я сказал жене: “Черт, мне 40 лет. Я не хочу тратить два года своей жизни, так тяжело работать над чем-то, не получать оплату на протяжении целого года, чтобы какой-то исполнительный продюсер, у которого были проблемы в школе, так что теперь он хочет насладиться своей властью, просто все отменил”», — заявил Иен.