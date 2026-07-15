Актриса Александра Булычева впервые стала мамой — звезда сериалов сообщила о рождении дочери. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в запрещенной социальной сети, опубликовав трогательные кадры из роддома.
Личность отца ребенка и имя малышки пока не раскрываются — Александра предпочитает не афишировать детали личной жизни.
«Моя жизнь разделилась на “до” и “после” — именно с этой реплики когда-то начинался наш сериал “Мамочки”, а теперь эта фраза перешла в мою реальную жизнь! 10 июля я стала мамой самой лучшей девочки на свете», — написала актриса.