Актриса Александра Булычева впервые стала мамой

«Моя жизнь разделилась на “до” и “после” — именно с этой реплики когда-то начинался наш сериал “Мамочки”, а теперь эта фраза перешла в мою реальную жизнь! 10 июля я стала мамой самой лучшей девочки на свете», — написала актриса.