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Актриса Александра Булычева впервые стала мамой

Актриса родила дочь и показала трогательное фото из роддома
Александра Булычева
Александра БулычеваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Александра Булычева впервые стала мамой — звезда сериалов сообщила о рождении дочери. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в запрещенной социальной сети, опубликовав трогательные кадры из роддома.

Александра Булычева с дочерью / фото: соцсети
Александра Булычева с дочерью / фото: соцсети

Личность отца ребенка и имя малышки пока не раскрываются — Александра предпочитает не афишировать детали личной жизни.

«Моя жизнь разделилась на “до” и “после” — именно с этой реплики когда-то начинался наш сериал “Мамочки”, а теперь эта фраза перешла в мою реальную жизнь! 10 июля я стала мамой самой лучшей девочки на свете», — написала актриса.