«Сент-Экзюпери»
В драме «Сент-Экзюпери» зрителей переносят в Аргентину 1930 года, где пилот почтовой авиации Антуан де Сент-Экзюпери (Луи Гаррель) отправляется на поиски своего друга и коллеги Анри Гийоме (Венсан Кассель), пропавшего во время перелета через Анды.
Дайан Крюгер играет Ноэль Гийоме — жену исчезнувшего летчика. Вместе с главным героем она до последнего верит в спасение мужа и становится важной частью этой истории. По замыслу создателей именно опасный полет через горы впоследствии вдохновляет Экзюпери на создание «Маленького принца».
«Саван»
Фантастическая драма «Саван» — одна из самых необычных работ Дэвида Кроненберга последних лет. Главный герой Карш (Венсан Кассель), потерявший жену, создает компанию GraveTech, которая позволяет наблюдать за процессом разложения тел с помощью специальных камер, установленных прямо в могилах.
Для Дайан Крюгер этот проект стал настоящим актерским вызовом. Она исполнила сразу три роли — умершую жену Карша Бекки, ее сестру-близнеца Терри и виртуальную помощницу Ханни. Когда на могиле Бекки обнаруживаются странные образования, а кладбище подвергается нападению вандалов, личная трагедия героя превращается в запутанное расследование на стыке технологий, памяти и человеческой скорби.
«Среди акул»
Психологический сериал «Среди акул» разворачивается в стенах голливудской студии Fountain Pictures, где за внешним блеском скрываются жесткая конкуренция, интриги и борьба за влияние.
Крюгер играет генерального директора студии Джойс Холт — расчетную, харизматичную и беспощадную женщину, привыкшую держать ситуацию под полным контролем. Однако появление молодой стажерки Лу Симмс (Кирнан Шипка), которая оказывается вовсе не случайным человеком, постепенно превращает привычную борьбу за власть в опасное психологическое противостояние.
«Связной»
В шпионском триллере «Связной» Дайан Крюгер исполнила роль сотрудницы израильской разведки «Моссад» Рейчел, работающей под прикрытием преподавательницы иностранных языков.
Во время секретной миссии в Тегеране героиня сближается с бизнесменом Фархадом, за которым должна следить. Постепенно профессиональный долг начинает противоречить личным чувствам, а ситуация выходит из-под контроля. Осознав, что продолжение операции может стоить ей жизни, Рейчел решает исчезнуть, оставив своему куратору лишь загадочное сообщение.
«Прощай, моя королева»
Историческая драма «Прощай, моя королева» переносит зрителей в последние дни Версаля накануне Великой французской революции. В центре сюжета — придворная чтица Сидони Лаборд (Леа Сейду), которая становится свидетельницей стремительного крушения привычного мира.
Дайан Крюгер воплотила на экране образ Марии-Антуанетты. Вместо привычного парадного портрета актриса показывает женщину, оказавшуюся перед лицом неминуемой катастрофы. Критики отмечали, что Крюгер удалось совместить внешнюю холодность, королевское достоинство и внутреннюю растерянность героини. Любопытно, что первоначально эту роль планировали предложить Еве Грин, однако в итоге выбор был сделан в пользу Дайан Крюгер.