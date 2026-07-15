Для Дайан Крюгер этот проект стал настоящим актерским вызовом. Она исполнила сразу три роли — умершую жену Карша Бекки, ее сестру-близнеца Терри и виртуальную помощницу Ханни. Когда на могиле Бекки обнаруживаются странные образования, а кладбище подвергается нападению вандалов, личная трагедия героя превращается в запутанное расследование на стыке технологий, памяти и человеческой скорби.