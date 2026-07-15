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Актриса, покорившая Голливуд и Канны: 5 ролей, которые раскрыли талант Дайан Крюгер

15 июля Дайан Крюгер отмечает 50-летие. Большинство зрителей знают актрису по фильмам «Троя» и «Бесславные ублюдки», но ее фильмография гораздо шире этих громких хитов. Вспоминаем роли, в которых она проявила себя особенно ярко
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Дайан Крюгер
Дайан КрюгерИсточник: Rex / Fotodom.ru

«Сент-Экзюпери»

В драме «Сент-Экзюпери» зрителей переносят в Аргентину 1930 года, где пилот почтовой авиации Антуан де Сент-Экзюпери (Луи Гаррель) отправляется на поиски своего друга и коллеги Анри Гийоме (Венсан Кассель), пропавшего во время перелета через Анды.

Кадр из фильма «Сент-Экзюпери»
Кадр из фильма «Сент-Экзюпери»

Дайан Крюгер играет Ноэль Гийоме — жену исчезнувшего летчика. Вместе с главным героем она до последнего верит в спасение мужа и становится важной частью этой истории. По замыслу создателей именно опасный полет через горы впоследствии вдохновляет Экзюпери на создание «Маленького принца».

«Саван»

Кадр из фильма «Саван»
Кадр из фильма «Саван»

Фантастическая драма «Саван» — одна из самых необычных работ Дэвида Кроненберга последних лет. Главный герой Карш (Венсан Кассель), потерявший жену, создает компанию GraveTech, которая позволяет наблюдать за процессом разложения тел с помощью специальных камер, установленных прямо в могилах.

Для Дайан Крюгер этот проект стал настоящим актерским вызовом. Она исполнила сразу три роли — умершую жену Карша Бекки, ее сестру-близнеца Терри и виртуальную помощницу Ханни. Когда на могиле Бекки обнаруживаются странные образования, а кладбище подвергается нападению вандалов, личная трагедия героя превращается в запутанное расследование на стыке технологий, памяти и человеческой скорби.

«Среди акул»

Кадр из сериала «Среди акул»
Кадр из сериала «Среди акул»

Психологический сериал «Среди акул» разворачивается в стенах голливудской студии Fountain Pictures, где за внешним блеском скрываются жесткая конкуренция, интриги и борьба за влияние.

Крюгер играет генерального директора студии Джойс Холт — расчетную, харизматичную и беспощадную женщину, привыкшую держать ситуацию под полным контролем. Однако появление молодой стажерки Лу Симмс (Кирнан Шипка), которая оказывается вовсе не случайным человеком, постепенно превращает привычную борьбу за власть в опасное психологическое противостояние.

«Связной»

Кадр из фильма «Связной»
Кадр из фильма «Связной»

В шпионском триллере «Связной» Дайан Крюгер исполнила роль сотрудницы израильской разведки «Моссад» Рейчел, работающей под прикрытием преподавательницы иностранных языков.

Во время секретной миссии в Тегеране героиня сближается с бизнесменом Фархадом, за которым должна следить. Постепенно профессиональный долг начинает противоречить личным чувствам, а ситуация выходит из-под контроля. Осознав, что продолжение операции может стоить ей жизни, Рейчел решает исчезнуть, оставив своему куратору лишь загадочное сообщение.

«Прощай, моя королева»

Кадр из фильма «Прощай, моя королева»
Кадр из фильма «Прощай, моя королева»

Историческая драма «Прощай, моя королева» переносит зрителей в последние дни Версаля накануне Великой французской революции. В центре сюжета — придворная чтица Сидони Лаборд (Леа Сейду), которая становится свидетельницей стремительного крушения привычного мира.

Дайан Крюгер воплотила на экране образ Марии-Антуанетты. Вместо привычного парадного портрета актриса показывает женщину, оказавшуюся перед лицом неминуемой катастрофы. Критики отмечали, что Крюгер удалось совместить внешнюю холодность, королевское достоинство и внутреннюю растерянность героини. Любопытно, что первоначально эту роль планировали предложить Еве Грин, однако в итоге выбор был сделан в пользу Дайан Крюгер.