Певица Билли Айлиш и номинантка на премию «Оскар» Кэри Маллиган снимутся в фильме «Под стеклянным колпаком» — сообщает Variety.
Маллиган сыграет мать героини Айлиш. Для исполнительницы картина станет дебютом в полнометражном кино. По данным издания, к актерскому составу также может присоединиться Коннор Сторри.
Режиссером и сценаристом экранизации выступит Сара Полли («Говорят женщины»). Фильм снимет студия Focus Features по мотивам одноименного романа американской писательницы Сильвии Плат.
«Под стеклянным колпаком» — единственный роман Плат. В центре сюжета — молодая женщина, переживающая тяжелый душевный кризис в 1950-х годах. Писательница опубликовала роман в 1963 году, а вскоре совершила самоубийство.
Ранее Билли Айлиш впервые прошла по красной дорожке вместе с бойфрендом.