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24-летняя Билли Айлиш дебютирует в полнометражном кино

Певица снимется в фильме «Под стеклянным колпаком» вместе с Кэри Маллиган
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Билли Айлиш
Билли АйлишИсточник: Reuters

Певица Билли Айлиш и номинантка на премию «Оскар» Кэри Маллиган снимутся в фильме «Под стеклянным колпаком» — сообщает Variety.

Маллиган сыграет мать героини Айлиш. Для исполнительницы картина станет дебютом в полнометражном кино. По данным издания, к актерскому составу также может присоединиться Коннор Сторри.

Кэри Маллиган
Кэри МаллиганИсточник: Legion-Media

Режиссером и сценаристом экранизации выступит Сара ПоллиГоворят женщины»). Фильм снимет студия Focus Features по мотивам одноименного романа американской писательницы Сильвии Плат.

«Под стеклянным колпаком» — единственный роман Плат. В центре сюжета — молодая женщина, переживающая тяжелый душевный кризис в 1950-х годах. Писательница опубликовала роман в 1963 году, а вскоре совершила самоубийство. 

Ранее Билли Айлиш впервые прошла по красной дорожке вместе с бойфрендом.