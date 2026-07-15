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Стив Бушеми сыграет в сериале по культовой игре Far Cry

Какую роль исполнит 68-летний актер, пока неизвестно
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Стив Бушеми
Стив БушемиИсточник: Legion-Media.ru

68-летний Стив Бушеми присоединился к актерскому составу нового сериала-антологии по культовой серии игр Far Cry — сообщает Deadline. Проект для телеканала FX разрабатывают создатель «Фарго» Ной Хоули и соавтор «В Филадельфии всегда солнечно» Роб МакЭлхенни. 

Каждый сезон будет рассказывать новую историю с новыми героями. Вместе с Бушеми в первом сезоне снимутся Роб МакЭлхенни и Лиззи Каплан. Их роли пока не раскрываются.

Far Cry — одна из самых известных игровых франшиз в жанре шутера. Каждая часть предлагает самостоятельную историю, действие которой разворачивается в новом мире — от экзотических островов до вымышленных стран.

Ранее стало известно, что Джуд Лоу сыграет главную роль в боевике с автомобильными погонями.