Когда «Блондинка в законе» вышла на экраны летом 2001 года, мало кто предполагал, что легкая комедия о девушке в розовом костюме превратится в один из самых узнаваемых фильмов своего времени. Картина Роберта Лукетича, основанная на романе Аманды Браун, объединила юмор, романтику и вдохновляющую историю о том, что первое впечатление далеко не всегда бывает верным. По сюжету очаровательная Эль Вудс поступает в Гарвардскую школу права, чтобы вернуть бывшего возлюбленного, но вскоре понимает, что способна добиться успеха не ради кого-то, а ради самой себя. Благодаря ярким персонажам, запоминающимся диалогам и харизме Риз Уизерспун фильм стал настоящим культурным феноменом и положил начало успешной франшизе. В статье рассказываем, как снимали фильм «Блондинка в законе», как создавался его неповторимый стиль и почему картина стала классикой жанра.