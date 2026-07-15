Выход «Парка Юрского периода» в 1993 году стал одним из главных событий в истории мирового кинематографа. Картина Стивена Спилберга была основана на одноименном романе Майкла Крайтона и объединила научную фантастику, приключения, элементы триллера и революционные на тот момент технологии. По сюжету группа ученых и экспертов отправляется на остров, где создан парк с клонированными динозаврами. Но промышленный саботаж выводит из строя систему безопасности, после чего доисторические хищники оказываются на свободе, а обычная экскурсия превращается в борьбу за выживание. Фильм стал мировым хитом, получил три премии «Оскар», а позже был признан одной из самых значимых картин в истории Голливуда. В статье рассказываем, как снимали фильм «Парк Юрского периода», почему его производство стало настоящей революцией для индустрии и какие технологии впервые использовали создатели.