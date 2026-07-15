Выход «Парка Юрского периода» в 1993 году стал одним из главных событий в истории мирового кинематографа. Картина Стивена Спилберга была основана на одноименном романе Майкла Крайтона и объединила научную фантастику, приключения, элементы триллера и революционные на тот момент технологии. По сюжету группа ученых и экспертов отправляется на остров, где создан парк с клонированными динозаврами. Но промышленный саботаж выводит из строя систему безопасности, после чего доисторические хищники оказываются на свободе, а обычная экскурсия превращается в борьбу за выживание. Фильм стал мировым хитом, получил три премии «Оскар», а позже был признан одной из самых значимых картин в истории Голливуда. В статье рассказываем, как снимали фильм «Парк Юрского периода», почему его производство стало настоящей революцией для индустрии и какие технологии впервые использовали создатели.
Особенности съемочного процесса
Работа над «Парком Юрского периода» оказалась значительно сложнее, чем это можно представить сегодня. В начале 1990-х кинематограф только начинал осваивать компьютерную графику, поэтому создателям приходилось буквально прокладывать дорогу в неизвестность. Одни сцены снимались с использованием гигантских механических моделей, другие создавались с помощью новейших цифровых технологий, а некоторые эпизоды сочетали оба метода одновременно. Это сочетание практических эффектов и компьютерной графики впоследствии стало новым стандартом для Голливуда.
Компьютерная графика совершила настоящую революцию
Когда подготовка к съемкам только начиналась, Спилберг рассчитывал, что большинство динозавров будут выполнены методом покадровой анимации (go-motion) — усовершенствованной версии классической stop-motion. Этим занималась команда легендарного мастера спецэффектов Фила Типпетта.
Специалисты компании Industrial Light & Magic показали режиссеру тестовую компьютерную модель тираннозавра. Ее движения выглядели настолько убедительно, что Спилберг практически сразу изменил всю концепцию фильма. После этого было принято историческое решение: ключевых динозавров создавать при помощи CGI.
«Парк Юрского периода» доказал, что компьютерная графика может выглядеть реалистично и эмоционально, открыв новую эпоху в киноиндустрии. После выхода фильма практически каждая крупная студия начала активно инвестировать в цифровые технологии.
Аниматронные динозавры выглядели как настоящие животные
Несмотря на революционные компьютерные эффекты, большая часть крупных планов снималась вовсе не на компьютере. За создание механических динозавров отвечала команда мастера спецэффектов Стэна Уинстона.
Для фильма изготовили полноразмерных аниматронных существ весом в несколько тонн. Они могли моргать, двигать глазами, открывать пасть, дышать, поворачивать шею и реагировать на прикосновения актеров. Особенно впечатляющим оказался тираннозавр высотой почти восемь метров.
Благодаря тому, что актеры взаимодействовали не с пустым пространством, а с настоящими механическими моделями, их эмоции получились максимально естественными — многие сцены и спустя десятилетия выглядят убедительно.
Для создания динозавров консультировались с палеонтологами
Создатели фильма стремились сделать древних животных максимально достоверными по меркам науки начала 1990-х годов. Главным научным консультантом проекта стал известный американский палеонтолог Джек Хорнер.
Он помогал художникам восстанавливать внешний вид динозавров, объяснял особенности их поведения, строения скелета и движений. По его советам актеры также изучали привычки животных, чтобы лучше понимать, как должны реагировать их персонажи при встрече с доисторическими хищниками.
Конечно, позднее наука внесла некоторые коррективы. Например, сегодня известно, что велоцирапторы были значительно меньше экранных и, вероятнее всего, имели оперение. Но для своего времени фильм считался одним из наиболее научно обоснованных фантастических проектов.
Спилберг намеренно редко показывал динозавров
Одной из самых необычных режиссерских находок стало ограниченное экранное время древних животных. Хотя многим кажется, что динозавры присутствуют практически в каждом кадре, на самом деле суммарно они появляются всего около пятнадцати минут.
Такой прием позволил сохранить ощущение неизвестности и постоянно поддерживать напряжение. Каждый новый выход тираннозавра или велоцирапторов превращался в настоящее событие. Зритель успевал соскучиться по главным «героям», поэтому каждая сцена производила гораздо более сильное впечатление.
Этот принцип позже неоднократно использовали создатели других блокбастеров, понимая, что иногда ожидание работает гораздо эффективнее непрерывной демонстрации монстров.
Звуковое оформление создавали из голосов десятков животных
Не менее революционной оказалась работа со звуком. Спилберг прекрасно понимал, что даже самые качественные спецэффекты потеряют убедительность без правдоподобного рычания динозавров.
Звукорежиссеры записывали голоса самых разных животных — слонов, тигров, аллигаторов, китов, моржей, лошадей, собак и даже пингвинов. Затем эти записи смешивали между собой, изменяли скорость воспроизведения, высоту звучания и накладывали друг на друга.
Например, знаменитый рев тираннозавра представляет собой сложную композицию сразу из нескольких животных. Благодаря такой работе каждый динозавр получил собственный голос, который мгновенно узнается зрителями даже спустя десятилетия.
Практические декорации сделали остров живым
Создатели стремились добиться максимального ощущения присутствия, поэтому многие локации строились в натуральную величину. В фильме использовались реальные джунгли Гавайев, а также специально возведенные декорации лабораторий, центра управления, загонов и ворот парка.
Отдельное внимание уделялось растительности. Художники подбирали экзотические растения так, чтобы остров действительно выглядел затерянным миром, где природа практически не тронута человеком. Благодаря этому даже сцены без динозавров создавали ощущение постоянной опасности и ожидания встречи с чем-то неизвестным.
Сочетание настоящих природных локаций, масштабных декораций и передовых спецэффектов позволило сделать остров Нублар одним из самых узнаваемых мест в истории мирового кинематографа.
Когда проходили съемки фильма «Парк Юрского периода»
Подготовка к производству фильма началась задолго до первого съемочного дня. Еще до публикации романа Майкла Крайтона несколько крупных студий вступили в борьбу за права на экранизацию. Победителем стала Universal Pictures, а режиссером проекта был назначен Стивен Спилберг. После покупки прав писатель лично подготовил первый вариант сценария, который впоследствии существенно переработал сценарист Дэвид Кепп, сделав историю более динамичной и кинематографичной.
Основной съемочный период проходил с августа по ноябрь 1992 года. Производство разделили между двумя совершенно разными по атмосфере площадками. Первые сцены снимали в Калифорнии, где были построены масштабные павильоны и декорации лабораторий, центра управления и других помещений парка. Затем съемочная группа перебралась на Гавайские острова, прежде всего на Кауаи, чьи густые тропические леса идеально подошли для роли вымышленного острова Нублар.
После завершения натурных съемок начался продолжительный этап постпродакшена. Специалистам Industrial Light & Magic предстояло закончить работу над компьютерными эффектами, а команда Стэна Уинстона совершенствовала аниматронных динозавров. Любопытно, что в это же время сам Спилберг уже приступил к съемкам фильма «Список Шиндлера» в Польше. Монтаж, создание визуальных эффектов и сведение звука режиссер контролировал дистанционно, ежедневно связываясь с американской командой. Для начала 1990-х такой способ работы был крайне необычным и требовал безупречной организации производства.
Бюджет съемок фильма «Парк Юрского периода»
Для начала 1990-х «Парк Юрского периода» был одним из самых дорогих проектов Голливуда. Производственный бюджет составил около 63 миллионов долларов, причем значительная часть средств ушла вовсе не на гонорары звезд, а на разработку технологий, которые до этого практически не использовались в кино.
Одной из самых затратных статей расходов стало создание динозавров. Команда Стэна Уинстона изготовила несколько полноразмерных аниматронных моделей, каждая из которых представляла собой сложнейший инженерный механизм с гидравлическими приводами, системой управления и десятками подвижных элементов. Параллельно специалисты Industrial Light & Magic разрабатывали компьютерных динозавров, создавая программные решения буквально с нуля.
Не меньше внимания уделялось и звуку. Спилберг понимал, что убедительность фильма зависит не только от изображения, поэтому поддержал создание цифровой системы объемного звучания DTS. Впоследствии эта технология получила широкое распространение в мировом кинопрокате.
После завершения производства студия развернула масштабную рекламную кампанию стоимостью около 65 миллионов долларов. Были заключены лицензионные соглашения более чем со ста компаниями, выпускавшими игрушки, одежду, книги, видеоигры и другую продукцию с символикой фильма. Такой подход оказался чрезвычайно успешным и впоследствии стал образцом для продвижения крупных голливудских блокбастеров.
Финансовый риск полностью оправдался. Уже после выхода в прокат фильм собрал свыше 914 миллионов долларов, став самым кассовым фильмом в истории мирового кино на тот момент. После повторного проката в 2013 году его мировые сборы превысили отметку в 1 миллиард долларов, что стало еще одним подтверждением его культового статуса.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Создание фильма сопровождалось множеством испытаний — как технических, так и природных. Команде приходилось решать задачи, с которыми раньше практически никто не сталкивался. Несмотря на тщательную подготовку, далеко не все удалось предусмотреть заранее, а некоторые обстоятельства едва не поставили производство под угрозу.
Разрушительный ураган едва не остановил съемки
Самым серьезным испытанием стал ураган «Иники», который в сентябре 1992 года обрушился на остров Кауаи. Это был один из самых мощных тропических циклонов в истории Гавайев. Съемочная группа оказалась практически в эпицентре стихии.
Работы пришлось срочно остановить, а актеры и сотрудники пережидали ураган в гостинице. Часть декораций получила повреждения, график производства пришлось оперативно перестраивать. Из-за нехватки времени некоторые сцены были сокращены или вовсе исключены из фильма.
Аниматронный тираннозавр оказался слишком реалистичным
Полноразмерная механическая модель тираннозавра впечатляла не только зрителей, но и самих участников съемок. Но вместе с эффектностью пришли и многочисленные технические проблемы.
Во время дождевых сцен гидравлические механизмы впитывали влагу, из-за чего многотонная конструкция начинала самопроизвольно двигаться. По воспоминаниям съемочной группы, иногда тираннозавр неожиданно оживал между дублями, заставляя актеров и техников буквально разбегаться в стороны. Инженерам приходилось регулярно просушивать оборудование и устранять последствия повышенной влажности.
Новые технологии приходилось создавать прямо во время работы
В начале 1990-х компьютерная графика еще не позволяла без труда анимировать реалистичных животных такого размера. Многие программные инструменты, использованные при создании фильма, просто не существовали.
Художникам Industrial Light & Magic приходилось одновременно работать над сценами и разрабатывать новые методы моделирования, анимации и освещения цифровых персонажей. По сути, специалисты не только создавали фильм, но и формировали технологии, которыми позже воспользуется вся киноиндустрия.
Работа в сложных природных условиях
Большая часть натурных съемок проходила в настоящих тропических лесах. Высокая влажность, сильная жара, проливные дожди и труднодоступные локации существенно осложняли производство.
Тяжелую операторскую технику, генераторы, осветительное оборудование и элементы декораций приходилось доставлять по узким лесным дорогам. Из-за переменчивой погоды съемочный день нередко приходилось перестраивать буквально на ходу, а некоторые сцены снимались в короткие промежутки между ливнями.
Кто сыграл в фильме «Парк Юрского периода»
Одной из причин успеха фильма стал удачно подобранный актерский состав. Спилберг стремился собрать исполнителей, которым зрители смогут безоговорочно поверить, ведь через их реакцию публика знакомилась с ожившими динозаврами. В результате на экране появилась команда героев, многие из которых впоследствии стали культовыми персонажами мировой фантастики.
Главную роль палеонтолога доктора Алана Гранта исполнил Сэм Нил. Интересно, что режиссер был готов даже перенести начало съемок почти на месяц, чтобы дождаться актера, занятого в другом проекте. Ради подготовки к роли Нил консультировался с известным палеонтологом Джеком Хорнером и изучал особенности работы ученых, исследующих останки динозавров.
Образ палеоботаника Элли Сэттлер воплотила Лора Дерн. Перед съемками она также посещала музеи естественной истории и изучала ископаемые, чтобы уверенно чувствовать себя в роли ученого.
Харизматичного математика Яна Малкольма, который постоянно предупреждает окружающих об опасности экспериментов с природой, сыграл Джефф Голдблюм. Его ироничная манера общения и знаменитые философские монологи сделали героя одним из самых популярных персонажей всей франшизы.
Роль создателя парка Джона Хаммонда досталась британскому актеру и режиссеру Ричарду Аттенборо. Для него эта работа стала первой актерской ролью почти за пятнадцать лет.
Запоминающиеся детские персонажи также сыграли важную роль в успехе картины. Ариана Ричардс исполнила роль Лекси Мерфи, а Джозеф Маццелло — ее младшего брата Тимми. Через их приключения зрители сильнее всего ощущают атмосферу опасности, царящую на острове.
В фильме также появились Уэйн Найт, Сэмюэл Л. Джексон, Боб Пек, Мартин Ферреро и Б. Д. Вонг. Несмотря на сравнительно небольшое экранное время некоторых героев, практически каждый персонаж запомнился зрителям и стал важной частью истории франшизы.
Интересные факты о фильме «Парк Юрского периода»
Даже спустя десятилетия после премьеры «Парк Юрского периода» продолжает удивлять не только зрителей, но и историков кино. Многие детали, связанные с созданием и судьбой картины, стали частью голливудских легенд. Одни факты свидетельствуют о невероятном влиянии фильма на индустрию, другие показывают, насколько тщательно Стивен Спилберг и его команда продумывали каждую мелочь.
Фильм вдохновил новое поколение ученых
После выхода картины многие музеи естественной истории и палеонтологические центры отметили резкий рост интереса к динозаврам. Тысячи детей и подростков начали увлекаться древними животными, а некоторые из них позже действительно стали палеонтологами. Джек Хорнер, научный консультант фильма, неоднократно рассказывал, что «Парк Юрского периода» привел в профессию множество молодых исследователей.
Картина вошла в Национальный реестр фильмов США
В 2018 году Библиотека Конгресса США включила «Парк Юрского периода» в Национальный реестр фильмов. Такой чести удостаиваются только картины, признанные особенно значимыми с культурной, исторической или эстетической точки зрения. Это решение окончательно закрепило за фильмом статус классики мирового кинематографа.
NASA отметило научную достоверность фильма
Несмотря на фантастический сюжет, в 2011 году специалисты NASA включили «Парк Юрского периода» в список наиболее научно правдоподобных научно-фантастических фильмов. Эксперты отметили, что идея восстановления исчезнувших видов с помощью генетики и ДНК не выглядела абсолютно невозможной с точки зрения современной науки, хотя многие детали фильма, конечно, остаются художественным вымыслом.
Музыка Джона Уильямса стала одной из самых узнаваемых в истории кино
Величественная главная тема, написанная композитором Джоном Уильямсом, давно вышла за пределы фильма. Она регулярно звучит на концертах симфонических оркестров, а ее первые ноты мгновенно ассоциируются у зрителей с огромными воротами парка и первым появлением брахиозавра.
После премьеры начался настоящий «динозавровый бум»
Успех фильма привел к резкому росту популярности динозавров в массовой культуре. По всему миру увеличились продажи энциклопедий, игрушек, моделей скелетов, настольных игр и другой тематической продукции. Многие музеи организовали специальные выставки, посвященные древним рептилиям, а тема палеонтологии неожиданно стала одной из самых популярных среди детей.
Фильм установил рекорд мирового проката
Во время первого проката «Парк Юрского периода» собрал более 914 миллионов долларов по всему миру и стал самым кассовым фильмом в истории кино, обойдя предыдущего рекордсмена — «Инопланетянина», которого также снял Стивен Спилберг. Этот рекорд продержался до выхода «Титаника» Джеймса Кэмерона в 1997 году.
Повторный прокат принес картине новый рекорд
В 2013 году, к двадцатилетию фильма, «Парк Юрского периода» вновь вышел в кинотеатрах — уже в формате 3D. Переиздание оказалось настолько успешным, что мировые сборы фильма превысили отметку в один миллиард долларов. Картина стала первым фильмом начала 1990-х, которому удалось достичь такого результата спустя много лет после премьеры.
Франшиза превратилась в одну из самых успешных в истории кино
Первый фильм положил начало огромной медиафраншизе, включающей продолжения, мультсериалы, видеоигры, комиксы, тематические аттракционы и десятки лицензионных проектов. Сегодня вселенная «Парка Юрского периода» и «Мира Юрского периода» остается одной из самых прибыльных интеллектуальных собственностей Universal Pictures.
«Парк Юрского периода» изменил представление о блокбастерах
Главным наследием фильма стали даже не кассовые рекорды и многочисленные награды, а его влияние на всю киноиндустрию. После премьеры голливудские студии начали значительно активнее инвестировать в масштабные фантастические проекты, а компьютерные визуальные эффекты окончательно перестали восприниматься как экспериментальная технология. Многие современные режиссеры признают, что картина Спилберга стала для них примером того, как можно соединить зрелищность, драматургию и передовые технологии в одном фильме.