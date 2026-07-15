Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году после более чем десяти лет отношений. В качестве причин развода назывались разногласия в воспитании детей и проблемы актера с алкоголем. Официально брак был расторгнут в 2019 году, однако бывшие супруги до сих пор продолжают судебные разбирательства, в том числе из-за винодельни Château Miraval во Франции.