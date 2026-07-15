Брэд Питт, по данным западных СМИ, тяжело переживает решение детей отказаться от его фамилии. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к актеру, он считает, что на позицию наследников могла повлиять его бывшая супруга Анджелина Джоли.
Речь идет о приемных детях пары — 24-летнем Мэддоксе и 21-летней Захаре. По информации издания, они подали документы на смену фамилии, намереваясь отказаться от двойной «Джоли-Питт» в пользу фамилии матери. Ранее аналогичное решение приняли и биологические дочери пары — Шайло и Вивьен.
Инсайдер, близкий к Питту, утверждает, что актер воспринимает происходящее как следствие «длительного отчуждения» и считает ситуацию болезненной. При этом другой источник, знакомый с окружением семьи, отмечает, что подобное развитие событий не стало неожиданностью: по его словам, дети сохраняют напряженные отношения с отцом и поддерживают мать.
Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году после более чем десяти лет отношений. В качестве причин развода назывались разногласия в воспитании детей и проблемы актера с алкоголем. Официально брак был расторгнут в 2019 году, однако бывшие супруги до сих пор продолжают судебные разбирательства, в том числе из-за винодельни Château Miraval во Франции.
У пары шестеро детей: трое биологических — Шайло и близнецы Нокс и Вивьен — и трое приемных — Мэддокс, Пакс и Захара. В разные годы тема их отношений с отцом неоднократно становилась предметом публичных обсуждений. В частности, Джоли ранее обвиняла Питта в домашнем насилии, однако суд не нашел достаточных доказательств, и иск был отклонен.
В настоящее время Брэд Питт состоит в отношениях с предпринимательницей Инес де Рамон.