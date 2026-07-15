По сюжету человечество получает доказательства того, что во Вселенной оно не одиноко. Одной из первых с загадочным внеземным явлением сталкивается ведущая прогноза погоды из Канзас-Сити. Теперь ей предстоит решить, готова ли она рассказать миру правду.