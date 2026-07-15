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Фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга появится в сети 20 июля

Картина станет доступна на Amazon Prime
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «День разоблачения»
Кадр из фильма «День разоблачения»

Фантастический фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» станет доступен на Amazon Prime уже вечером 20 июля.

По сюжету человечество получает доказательства того, что во Вселенной оно не одиноко. Одной из первых с загадочным внеземным явлением сталкивается ведущая прогноза погоды из Канзас-Сити. Теперь ей предстоит решить, готова ли она рассказать миру правду.

Сценарий к фильму написал Дэвид Кепп по рассказу Спилберга, а музыку сочинил Джон Уильямс. «День разоблачения» стал уже 30-й совместной работой режиссера и легендарного композитора. 

О том, как снимали фильм, читайте в статье.