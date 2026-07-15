Фантастический фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» станет доступен на Amazon Prime уже вечером 20 июля.
По сюжету человечество получает доказательства того, что во Вселенной оно не одиноко. Одной из первых с загадочным внеземным явлением сталкивается ведущая прогноза погоды из Канзас-Сити. Теперь ей предстоит решить, готова ли она рассказать миру правду.
Главные роли исполнили Эмили Блант, Джош О'Коннор, Ив Хьюсон, Колин Ферт и Колман Доминго.
Сценарий к фильму написал Дэвид Кепп по рассказу Спилберга, а музыку сочинил Джон Уильямс. «День разоблачения» стал уже 30-й совместной работой режиссера и легендарного композитора.
О том, как снимали фильм, читайте в статье.