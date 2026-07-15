Российский актер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

Артист отметил, что главная особенность жителей столицы — быстрый темп и ритм жизни. «Это люди, которые просыпаются в 6 утра для того, чтобы уснуть в следующие 6 утра. Мне кажется, это невероятно заряженные люди. (…) Москва — это тот город, который очень правильно заряжает человека на рабочий лад и держит его в хорошем тонусе», — убежден он. Канухин добавил, что суета и движение, которые царят в городе, благотворно влияют и на него.