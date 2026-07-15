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Российский актер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

Актер Канухин: Москвичи — невероятно заряженные люди
Владимир Канухин на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Владимир Канухин на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Российский актер Владимир Канухин, известный по ролям в сериалах «Комбинация», «Конец света» и «Ректор», заявил, что москвичи отличаются от жителей других городов своей заряженностью. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Артист отметил, что главная особенность жителей столицы — быстрый темп и ритм жизни. «Это люди, которые просыпаются в 6 утра для того, чтобы уснуть в следующие 6 утра. Мне кажется, это невероятно заряженные люди. (…) Москва — это тот город, который очень правильно заряжает человека на рабочий лад и держит его в хорошем тонусе», — убежден он. Канухин добавил, что суета и движение, которые царят в городе, благотворно влияют и на него.

Среди других преимуществ Москвы артист выделил большое количество памятников, музеев и культурных достижений. «У меня ощущение, что в Москве избыток всего», — признался он.