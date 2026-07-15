Американская актриса Эллен Берстин будет удостоена почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Награду за вклад в кинематограф ей вручат во время показа короткометражного фильма «Эффект плоти», в котором Берстин исполнила одну из ролей.
Картина посвящена Мэрилин Монро. Дакота Джонсон сыграла голливудскую звезду на пике ее славы, а 93-летняя Берстин — ту Монро, «которую мир так и не увидел». В фильме также снялись Питер Сарсгаард и Сепиде Моафи.
Название «Эффект плоти» отсылает к выражению, которым когда-то описывали экранное обаяние Монро: зрителям казалось, будто они могут прикоснуться к ней через экран.
Эллен Берстин дебютировала на Бродвее в конце 1950-х, а мировую известность получила благодаря ролям в фильмах «Изгоняющий дьявола» и «Алиса здесь больше не живет», за которую в 1974 году была удостоена премии «Оскар». Позже актриса снялась в картинах «Когда мужчина любит женщину», «Реквием по мечте» и «Интерстеллар».
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