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93-летняя Эллен Берстин получит награду за вклад в кинематограф

Актрисе вручат «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Эллен Берстин
Эллен БерстинИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Эллен Берстин будет удостоена почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Награду за вклад в кинематограф ей вручат во время показа короткометражного фильма «Эффект плоти», в котором Берстин исполнила одну из ролей.

Картина посвящена Мэрилин Монро. Дакота Джонсон сыграла голливудскую звезду на пике ее славы, а 93-летняя Берстин — ту Монро, «которую мир так и не увидел». В фильме также снялись Питер Сарсгаард и Сепиде Моафи.

Название «Эффект плоти» отсылает к выражению, которым когда-то описывали экранное обаяние Монро: зрителям казалось, будто они могут прикоснуться к ней через экран.

Эллен Берстин дебютировала на Бродвее в конце 1950-х, а мировую известность получила благодаря ролям в фильмах «Изгоняющий дьявола» и «Алиса здесь больше не живет», за которую в 1974 году была удостоена премии «Оскар». Позже актриса снялась в картинах «Когда мужчина любит женщину», «Реквием по мечте» и «Интерстеллар».

Ранее Мария Аронова стала лучшей актрисой на «ТЭФИ 2026». 