Картина посвящена Мэрилин Монро. Дакота Джонсон сыграла голливудскую звезду на пике ее славы, а 93-летняя Берстин — ту Монро, «которую мир так и не увидел». В фильме также снялись Питер Сарсгаард и Сепиде Моафи.