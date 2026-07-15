Гонорары ведущих актеров турецких сериалов достигли рекордных значений и уже исчисляются миллионами лир за один эпизод. Об этом сообщает Al Bawaba со ссылкой на данные турецкого портала GZT. Рост выплат отражает высокий спрос на турецкий контент как внутри страны, так и на международных платформах.