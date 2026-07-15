Гонорары ведущих актеров турецких сериалов достигли рекордных значений и уже исчисляются миллионами лир за один эпизод. Об этом сообщает Al Bawaba со ссылкой на данные турецкого портала GZT. Рост выплат отражает высокий спрос на турецкий контент как внутри страны, так и на международных платформах.
Лидером среди самых высокооплачиваемых артистов назван Кенан Имирзалыоглу — по данным источников, его гонорар составляет около 4,5 млн турецких лир за серию. Актер известен по проектам «Эзель» и «Великолепный век: Кесем».
На втором месте — Чагатай Улусой с оплатой порядка 3,5 млн лир за эпизод. Его популярность значительно выросла после успеха сериалов «Прилив» и «Защитник», которые получили широкую международную аудиторию, в том числе на стриминговых сервисах.
Третью позицию занимает Озан Акбаба — около 1,5 млн лир за серию. Его востребованность связывают с успехом проекта «Далекий город».
В числе высокооплачиваемых актеров также упоминаются Мелис Сезен и Дениз Джан Акташ (примерно по 1,5 млн и 1,2 млн лир за эпизод соответственно), а также Толга Сарыташ с гонораром около 1,2 млн лир.
Среди актрис в верхней части рейтинга — Синем Унсал и Деврим Озкан (около 1 млн лир за серию). Рабия Сойтюрк зарабатывает порядка 600 тысяч лир за эпизод, а Сыла Тюркоглу — около 1 млн лир на фоне роста популярности после успешных проектов.
Продюсеры отмечают, что участие звезд первой величины остаётся ключевым фактором успеха сериалов, особенно на экспортных рынках. При этом рост гонораров увеличивает производственные бюджеты, вынуждая компании искать баланс между привлечением известных актёров и экономической эффективностью проектов.