Как сообщает People, папарацци заметили 47-летнюю Холмс и 39-летнего Ярмоски на специальном показе фильма Оливии Уайлд «Приглашение». На мероприятии они держались за руки, общались с гостями и провели вечер вместе. По словам очевидцев, актриса выглядела расслабленной и много улыбалась, а во время сеанса сидела рядом с художником и в какой-то момент положила голову ему на плечо.