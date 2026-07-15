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Экс-жену Тома Круза заподозрили в романе с художником младше нее на 8 лет

Актрису Кэти Холмс засняли за руку с предполагаемым возлюбленным Ярмоски
Кэти Холмс
Кэти ХолмсИсточник: Legion-Media

Актрису Кэти Холмс заподозрили в новом романе. Поводом стали ее совместные появления с художником Джейсоном Бардом Ярмоски, который моложе актрисы на восемь лет.

Как сообщает People, папарацци заметили 47-летнюю Холмс и 39-летнего Ярмоски на специальном показе фильма Оливии Уайлд «Приглашение». На мероприятии они держались за руки, общались с гостями и провели вечер вместе. По словам очевидцев, актриса выглядела расслабленной и много улыбалась, а во время сеанса сидела рядом с художником и в какой-то момент положила голову ему на плечо.

Кэти Холмс
Кэти ХолмсИсточник: Legion-Media

По информации источников, после показа Холмс и Ярмоски также видели вместе на вечеринке в Ист-Хэмптоне. При этом ни актриса, ни ее предполагаемый спутник не комментировали слухи о возможных отношениях.

Джейсон Бард Ярмоски — нью-йоркский художник, известный работами, посвященными теме старения. Его произведения экспонировались в ряде музеев США, включая Бруклинский музей.

Кэти Холмс ранее состояла в браке с Томом Крузом, с которым развелась в 2012 году. После этого актриса старается не афишировать личную жизнь, лишь изредка попадая в объективы папарацци.

Ранее новый выход 46-летней Кэти Холмс спровоцировал слухи о пластике.