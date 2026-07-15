Актрису Кэти Холмс заподозрили в новом романе. Поводом стали ее совместные появления с художником Джейсоном Бардом Ярмоски, который моложе актрисы на восемь лет.
Как сообщает People, папарацци заметили 47-летнюю Холмс и 39-летнего Ярмоски на специальном показе фильма Оливии Уайлд «Приглашение». На мероприятии они держались за руки, общались с гостями и провели вечер вместе. По словам очевидцев, актриса выглядела расслабленной и много улыбалась, а во время сеанса сидела рядом с художником и в какой-то момент положила голову ему на плечо.
По информации источников, после показа Холмс и Ярмоски также видели вместе на вечеринке в Ист-Хэмптоне. При этом ни актриса, ни ее предполагаемый спутник не комментировали слухи о возможных отношениях.
Джейсон Бард Ярмоски — нью-йоркский художник, известный работами, посвященными теме старения. Его произведения экспонировались в ряде музеев США, включая Бруклинский музей.
Кэти Холмс ранее состояла в браке с Томом Крузом, с которым развелась в 2012 году. После этого актриса старается не афишировать личную жизнь, лишь изредка попадая в объективы папарацци.
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