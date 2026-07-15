Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном мини-платье, чтобы развеять разговоры о препарате для похудения. Фотографии с мероприятия опубликовало издание Page Six.
14 июля актриса посетила нью-йоркскую премьеру фильма «Одиссея». На красной дорожке она появилась в белом платье с глубоким декольте и пышной юбкой.
Образ дополнили босоножки на каблуках с бусинами, а также бриллиантовое колье, кольцо и серьги. Стилисты сделали звезде небрежную укладку. В макияже сделали акцент на глаза с черными стрелками и губы, покрыв их красной помадой.
Ранее Шарлиз Терон вышла в свет в платье с разрезом до бедра.