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Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном мини-платье на премьере

Актриса Шарлиз Терон вышла на публику в мини-платье с глубоким декольте
Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: AP

Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном мини-платье, чтобы развеять разговоры о препарате для похудения. Фотографии с мероприятия опубликовало издание Page Six.

14 июля актриса посетила нью-йоркскую премьеру фильма «Одиссея». На красной дорожке она появилась в белом платье с глубоким декольте и пышной юбкой.

Образ дополнили босоножки на каблуках с бусинами, а также бриллиантовое колье, кольцо и серьги. Стилисты сделали звезде небрежную укладку. В макияже сделали акцент на глаза с черными стрелками и губы, покрыв их красной помадой.

Ранее Шарлиз Терон вышла в свет в платье с разрезом до бедра.