Зендая вышла на красную дорожку в эффектном наряде с крыльями. Кадры с мероприятия появились на сайте Page Six.
14 июля актриса посетила премьеру фильма «Одиссея» в Нью-Йорке. Для выхода в свет она выбрала белое макси-платье Matieres Fecales.
Наряд с глубоким декольте и разрезом до бедра дополнили объемные крылья. Свой образ артистка дополнила длинными серьгами и туфлями на каблуках. Стилисты уложили волосы знаменитости в косу, а макияж выполнили в персиковых тонах.
Ранее Зендая появилась на публике в греческом образе.