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Зендая появилась на красной дорожке в образе ангела

Актриса в платье с разрезом до бедра и крыльями снялась на кинопремьере
Зендая
ЗендаяИсточник: AP

Зендая вышла на красную дорожку в эффектном наряде с крыльями. Кадры с мероприятия появились на сайте Page Six.

14 июля актриса посетила премьеру фильма «Одиссея» в Нью-Йорке. Для выхода в свет она выбрала белое макси-платье Matieres Fecales.

Зендая
ЗендаяИсточник: AP

Наряд с глубоким декольте и разрезом до бедра дополнили объемные крылья. Свой образ артистка дополнила длинными серьгами и туфлями на каблуках. Стилисты уложили волосы знаменитости в косу, а макияж выполнили в персиковых тонах.

Ранее Зендая появилась на публике в греческом образе.