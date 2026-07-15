Том Холланд признался, что однажды пригласил популярного норвежского футболиста Эрлинга Холанна на ужин, но так и не получил ответа. Об этом актер рассказал Джимми Фэллону.
По словам звезды, это произошло во время Гран-при «Формулы-1» в Монако. Холланд заметил спортсмена, который сидел неподалеку, написал ему сообщение с приглашением на ужин, однако Холанн его проигнорировал.
«Вы думаете: я напишу, приглашу на ужин — и он согласится. Но от него даже ответа не последовало. Он не извинился, не сказал: "Я занят сегодня вечером. Я играю в футбол". Ничего», — рассказал актер.
Ранее Холанн признавался, что почти не смотрит фильмы, поэтому принял Тома Холланда за обычного поклонника. Несмотря на это, актер назвал футболиста настоящей легендой.
Футболист Эрлинг Холлан стал популярен в сети благодаря своей яркой мимике и необычной внешности. Пользователи делают множество мемов с фото спортсмена, который не привык скрывать эмоции ни на поле, ни в жизни.
Ранее Том Холланд высказал свое мнение об ИИ.