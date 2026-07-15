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43-летняя Энн Хэтэуэй призналась, что была удивлена третьей беременностью

Актриса поделилась эмоциями от третьей беременности и рассказала о поддержке мужа
Энн Хэтэуэй
Энн ХэтэуэйИсточник: AP

Энн Хэтэуэй рассказала, что новость о третьей беременности стала для нее неожиданностью. В беседе с западными СМИ артистка призналась, что, несмотря на осознанное решение стать родителями, она была удивлена тем, как быстро все произошло.

По словам Хэтэуэй, она воспринимает этот опыт как большую удачу и подчеркивает, что не у всех, кто хочет иметь детей, это получается. Актриса отметила, что благодарна за возможность снова стать матерью.

Хэтэуэй также рассказала о поддержке со стороны супруга, продюсера и дизайнера Адама Шульмана. По ее словам, именно благодаря его участию и вовлеченности она чувствует себя уверенно в этот период.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман состоят в браке с 2012 года и воспитывают двоих сыновей. Актриса ранее не раз делилась личным опытом материнства и открыто говорила о сложностях, с которыми могут сталкиваться семьи на этом пути.

Ранее Энн Хэтэуэй вышла на публику в белом атласном наряде.