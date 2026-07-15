Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Тайн следствия» показала день рождения сына в кругу семьи

Актриса Алла Довлатова поделилась редкими кадрами с сыном
Алла Довлатова
Алла Довлатова

Звезда «Тайн следствия» Алла Довлатова выложила в соцсети свежие снимки с празднования дня рождения своего сына. Торжество прошло в сочинском ресторане в кругу семьи. Павлу исполнилось 22 года.

«С днем рождения, наш любимый Пашенька! Пусть твоя жизнь будет счастливой, долгой и интересной. Крепкого здоровья мы тебе желаем и исполнения всех твоих желаний», — обратилась к нему актриса.

Алла Довлатова с сыном / фото: соцсети
Алла Довлатова с сыном / фото: соцсети

Молодой человек совсем недавно получил диплом Финансового университета при Правительстве РФ.

Ранее артистка состояла в браке с бизнесменом Дмитрием Лютым. В этих отношениях у нее родились дочь Дарья и сын Павел. Спустя 12 лет совместной жизни Довлатова, по ее собственным словам, «сбежала» от супруга. Актриса признавалась, что решение выйти замуж за предпринимателя было принято назло матери и отцу, которые держали ее в «жестких рамках».