Звезда «Тайн следствия» Алла Довлатова выложила в соцсети свежие снимки с празднования дня рождения своего сына. Торжество прошло в сочинском ресторане в кругу семьи. Павлу исполнилось 22 года.
«С днем рождения, наш любимый Пашенька! Пусть твоя жизнь будет счастливой, долгой и интересной. Крепкого здоровья мы тебе желаем и исполнения всех твоих желаний», — обратилась к нему актриса.
Молодой человек совсем недавно получил диплом Финансового университета при Правительстве РФ.
Ранее артистка состояла в браке с бизнесменом Дмитрием Лютым. В этих отношениях у нее родились дочь Дарья и сын Павел. Спустя 12 лет совместной жизни Довлатова, по ее собственным словам, «сбежала» от супруга. Актриса признавалась, что решение выйти замуж за предпринимателя было принято назло матери и отцу, которые держали ее в «жестких рамках».