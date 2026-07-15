Ранее артистка состояла в браке с бизнесменом Дмитрием Лютым. В этих отношениях у нее родились дочь Дарья и сын Павел. Спустя 12 лет совместной жизни Довлатова, по ее собственным словам, «сбежала» от супруга. Актриса признавалась, что решение выйти замуж за предпринимателя было принято назло матери и отцу, которые держали ее в «жестких рамках».