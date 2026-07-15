Создатели «Леди Баг и Супер-Кот» подали в России почти сто исков за 12 дней

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Французская компания Miraculous Corp., связанная с создателями мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», за 12 дней в июне направила в арбитражные суды нескольких российских регионов 94 иска в защиту своих интеллектуальных прав, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иски с требованиями о взыскании компенсации за нарушение авторских прав с 19 по 30 июня поступили, в частности, в арбитражные суды Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей. Сумма одного иска составляет, как правило, несколько десятков тысяч рублей. Среди ответчиков — индивидуальные предприниматели и мелкие фирмы.
Самый крупный иск Miraculous рассматривает сейчас арбитражный суд Москвы. В нем французская компания требует взыскать 30 миллионов рублей с петербургского ООО «Лента», управляющего одноименной торговой сетью, и его соответчиков — московских ООО «2Х2 Эдженси» и ООО «Р-СПБ».
Ранее эти же три юрлица были соответчиками по иску американской ZAG America. Истец просил взыскать с них 60 миллионов рублей компенсации за нарушение его исключительных прав на произведения изобразительного искусства — персонажей Леди Баг и Супер-Кот сериала Miraculous. Суд год назад оставил тот иск без рассмотрения из-за проблем с доверенностью лица, подписавшего исковое заявление.
Роспатент в апреле этого года зарегистрировал на имя Miraculous два товарных знака. Один из них представляет собой изображение Супер-Кота в черном костюме супергероя и в маске, а второй — словесный — ZAG Heroez Miraculous. Под этими брендами компания может продавать в России косметику, бижутерию, одежду, канцтовары и прочее.
В 2024 году французские студии Mediawan и ZAG учредили компанию Miraculous Corp. для управления франшизой популярного мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот».