Создатели «Леди Баг и Супер-Кот» подали в России почти сто исков за 12 дней

Роспатент в апреле этого года зарегистрировал на имя Miraculous два товарных знака. Один из них представляет собой изображение Супер-Кота в черном костюме супергероя и в маске, а второй — словесный — ZAG Heroez Miraculous. Под этими брендами компания может продавать в России косметику, бижутерию, одежду, канцтовары и прочее.