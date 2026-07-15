После премьеры первый сезон быстро обзавелся преданной аудиторией. Зрителей зацепила не только детективная интрига, но и тревожная атмосфера глухих лесов, психологическая глубина персонажей и неоднозначный финал, который оставил больше вопросов, чем ответов. Создатели не стали ставить точку в истории Дины и зоопсихолога Александра Миронова, а решили превратить ее в полноценную дилогию. Второй сезон продолжит расследование старых преступлений, но одновременно познакомит зрителей с новым, еще более запутанным делом. В статье рассказываем, когда выйдет второй сезон сериала «Как приручить лису» и чего от него ждать.