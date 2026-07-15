После премьеры первый сезон быстро обзавелся преданной аудиторией. Зрителей зацепила не только детективная интрига, но и тревожная атмосфера глухих лесов, психологическая глубина персонажей и неоднозначный финал, который оставил больше вопросов, чем ответов. Создатели не стали ставить точку в истории Дины и зоопсихолога Александра Миронова, а решили превратить ее в полноценную дилогию. Второй сезон продолжит расследование старых преступлений, но одновременно познакомит зрителей с новым, еще более запутанным делом. В статье рассказываем, когда выйдет второй сезон сериала «Как приручить лису» и чего от него ждать.
Известно ли, когда выйдет 2-й сезон сериала «Как приручить лису»
Хотя съемки продолжения уже идут, точную дату премьеры создатели пока не называют. Известно, что работа над вторым сезоном стартовала в конце 2025 года, а сам проект вновь выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
Продолжение было анонсировано практически сразу после успеха первого сезона, который получил хорошие отзывы зрителей и был высоко оценен как профессиональным сообществом, так и пользователями платформы. Авторы не скрывают, что история с самого начала задумывалась более масштабной, поэтому финал первой части намеренно оставил ощущение незавершенности.
Пока остается ждать официального объявления даты релиза, но производство сериала уже находится в активной стадии.
Где проходят съемки 2-го сезона сериала «Как приручить лису»
Не менее важную роль, чем герои, в сериале играет сама природа. Леса, проселочные дороги и заброшенные поселки создают ощущение постоянной опасности и неизвестности, которое стало одной из визитных карточек проекта.
Создатели обещают, что во втором сезоне атмосфера станет еще мрачнее. Особое внимание вновь уделят лесным локациям, где привычная реальность будто растворяется, а тревога ощущается практически в каждом кадре.
За производство отвечают компании «Место силы» и Originals Production по заказу онлайн-кинотеатра Okko. Режиссерское кресло снова занимает Юлиана Закревская, которая одновременно остается шоураннером и одним из авторов сценария. К работе над сценарием также присоединились Юлия Галлямова, Анна Печенкина, Станислав Кузнецов и Юлия Лысова.
Кто снимается в 2-м сезоне сериала «Как приручить лису»
Продолжение сохранит практически весь основной актерский состав, благодаря чему история не потеряет эмоциональную связь с событиями первого сезона.
К своим ролям вернутся Кирилл Кяро, Таисья Калинина, Максим Стоянов, Дмитрий Быковский, Анатолий Кот, Владимир Стержаков, Данил Стеклов.
Главным героем вновь остается Александр Миронов, которому предстоит не только расследовать новое преступление, но и разобраться в судьбе Дины. По словам Кирилла Кяро, второй сезон станет логическим продолжением первой части и ответит на вопросы, которые долгое время обсуждали поклонники сериала.
Не менее серьезные испытания ждут и героиню Таисьи Калининой. Если раньше Дина была скорее жертвой обстоятельств, то теперь ей придется принимать самостоятельные решения, от которых будут зависеть жизни других людей.
О чем будет 2-й сезон сериала «Как приручить лису»
Финал первого сезона поставил точку в истории серийного убийцы, но одновременно открыл новую главу. Дина покинула город, села в электричку и бесследно исчезла, оставив зрителей гадать о своем будущем.
События продолжения начинаются спустя полгода после ее исчезновения. Миронов, полиция и ее близкие продолжают поиски девушки, но никаких следов найти не удается.
Неожиданно происходит новое жестокое преступление: в загородном особняке обнаруживают убитыми членов семьи Скрябиных. Следствие быстро выходит на Дину — ее следы находят на месте убийства. Девушка становится главной подозреваемой.
Почти одновременно Миронов получает неожиданный телефонный звонок. Дина выходит на связь и просит у него прощения. Этот разговор становится отправной точкой нового расследования, которое, по словам создателей, окажется значительно сложнее и опаснее предыдущего.
Авторы обещают, что продолжение не только раскроет судьбу Дины, но и даст ответы на вопросы о ее прошлом, последствиях истории с Карачаевым и дальнейших отношениях главных героев. При этом зрителей ждут новые тайны, масштабные сюжетные повороты и значительно больше экшена.
Интересные факты о сериале «Как приручить лису»
История «Как приручить лису» началась задолго до выхода первого сезона. Проект появился благодаря конкурсу «5 пилотов для Okko», где был выбран среди 875 заявок. После успешного показа пилотной серии сериал получил зеленый свет на полноценное производство.
Первый сезон получил зрительскую оценку 7,1 балла из 10, а главным предметом обсуждений стал открытый финал. Многие зрители отмечали, что история выглядит скорее серединой большого повествования, чем самостоятельным произведением. Поэтому решение снять продолжение оказалось вполне закономерным.
Во втором сезоне творческая команда практически не изменилась. Юлиана Закревская вновь совмещает обязанности режиссера, шоураннера и сценариста, сохраняя авторский взгляд на историю.
Создатели также обещают усилить фирменную атмосферу сериала. Если первая часть была сосредоточена на расследовании прошлого и поиске маньяка, то продолжение сделает ставку на психологический саспенс, постоянное чувство неопределенности и новые загадки, которые будут держать зрителей в напряжении до самого финала.