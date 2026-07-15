За четыре сезона «Извне» превратился в один из самых обсуждаемых фантастических сериалов последних лет. Авторы методично подбрасывали зрителям новые загадки, не торопясь раскрывать тайны странного поселения и его ночных обитателей. Эта интрига породила десятки фанатских теорий — от параллельных миров до коллективной галлюцинации. Теперь создатели обещают дать ответы на все вопросы и завершить историю так, как задумывали с самого начала. Рассказываем, что уже известно о пятом сезоне и когда он выйдет.