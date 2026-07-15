За четыре сезона «Извне» превратился в один из самых обсуждаемых фантастических сериалов последних лет. Авторы методично подбрасывали зрителям новые загадки, не торопясь раскрывать тайны странного поселения и его ночных обитателей. Эта интрига породила десятки фанатских теорий — от параллельных миров до коллективной галлюцинации. Теперь создатели обещают дать ответы на все вопросы и завершить историю так, как задумывали с самого начала. Рассказываем, что уже известно о пятом сезоне и когда он выйдет.
Известно ли, когда выйдет 5-й сезон сериала «Извне»
После успешного показа четвертого сезона руководство MGM+ официально продлило сериал на пятый. О продолжении объявили в апреле 2026 года, одновременно подтвердив, что новые серии станут последними.
Точная дата премьеры пока не называется. Известно лишь, что релиз запланирован на 2027 год. Производство финальной главы стартует летом 2026-го, поэтому поклонникам придется запастись терпением.
При этом создатели уверяют, что ожидание будет оправданным. По словам шоураннера Джеффа Пинкнера, именно четвертый и пятый сезоны должны объединить все сюжетные линии, начатые еще в первых эпизодах.
Кроме того, создатель проекта Джон Гриффин признался, что история изначально задумывалась именно как пятисезонная. По его словам, команда даже обсуждала возможность снять шестой сезон, но решила не растягивать повествование искусственно.
Где проходят съемки 5-го сезона сериала «Извне»
Не менее загадочным, чем сам сериал, выглядит место его производства. Уже традиционно съемки проходят в Канаде — в небольшом поселке Норт-Бивер-Банк (провинция Новая Шотландия).
Здесь несколько лет назад с нуля построили знаменитый городок из сериала. Интересно, что декорации появились на месте бывшего жилого поселения, обслуживавшего военную радиолокационную базу в середине XX века. После того как старые здания снесли, территория долго пустовала, пока ее не превратили в жуткий город-призрак, знакомый миллионам зрителей.
Кто снимается в 5-м сезоне сериала «Извне»
Несмотря на драматичные события предыдущих сезонов, основной актерский состав сохранится. Героям предстоит поставить точку в истории загадочного города.
В пятом сезоне ожидается возвращение:
Хэролда Перрино — шериф Бойд Стивенс;
Каталины Сандино Морено — Табита Мэттьюз;
Эйона Бэйли — Джим Мэттьюз;
Дэвида Алпея — Джейд Эррера;
Элизабет Браун — Донна Райнс;
Скотта МакКорда — Виктор Кавано;
Рики Хи — Кенни Лью;
Хлои Ван Лэндшут — Кристи Миллер.
Особое внимание зрителей по-прежнему приковано к Хэролду Перрино. Для многих поклонников фантастики актер навсегда остался Майклом Доусоном из культового сериала «Остаться в живых», а в «Извне» ему вновь досталась роль человека, пытающегося сохранить порядок в условиях, не поддающихся логике.
За камерой также остается команда, работавшая над предыдущими сезонами. Автором идеи выступает Джон Гриффин, а шоураннером — Джефф Пинкнер. Среди исполнительных продюсеров — Джек Бендер, также известный по работе над «Остаться в живых».
О чем будет 5-й сезон сериала «Извне»
Подробности сюжета создатели пока держат в секрете, но направление истории уже обозначено.
Напомним, что сериал рассказывает о небольшом американском городке, покинуть который невозможно. Любая дорога неизменно приводит обратно, а с наступлением темноты из окружающего леса выходят загадочные человекоподобные существа, убивающие всех, кто окажется снаружи. Единственной защитой становятся таинственные талисманы, не позволяющие монстрам проникнуть в дома.
На протяжении нескольких сезонов авторы намеренно не объясняли природу происходящего. Поэтому вокруг сериала возникло множество популярных теорий. Одни зрители уверены, что жители оказались в своеобразном чистилище, другие считают происходящее экспериментом, а одна из самых известных версий утверждает, что весь город — плод воображения загадочного Мальчика в белом.
Четвертый сезон впервые начал приподнимать завесу тайны: зрители получили новые сведения о Человеке в желтом, Джейде и Табите, а психологическое состояние Бойда заметно ухудшилось. Теперь создатели обещают объединить все сюжетные линии и раскрыть происхождение сверхъестественного города, его обитателей и феноменов.
Интересные факты о сериале «Извне»
История загадочного городка стала одним из самых успешных проектов платформы MGM+. Во время выхода четвертого сезона сериал входил в число самых популярных шоу сразу на нескольких стриминговых сервисах, включая Amazon и HBO Max.
Высоко оценили проект и критики. На агрегаторе Rotten Tomatoes сериал сохраняет впечатляющий рейтинг одобрения — 97%, а зрительская оценка держится около 80%.
В 2025 году «Извне» получил престижную премию «Сатурн» как лучший телевизионный хоррор.
Создатели неоднократно подчеркивали, что не собираются искусственно продлевать историю. По словам Джона Гриффина, самым сложным оказалось не придумать финал, а вовремя остановиться. Поэтому пятый сезон должен стать логичным завершением истории, которая с самого начала была рассчитана именно на пять глав.