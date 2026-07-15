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Нино Нинидзе отметила 35-летие с сыном в Санкт-Петербурге

Актриса показала повзрослевшего сына от Кирилла Плетнева
Нино Нинидзе на премьере второго сезона сериала «Золотое дно», фото: пресс-служба
Нино Нинидзе на премьере второго сезона сериала «Золотое дно», фото: пресс-служба

Актриса Нино Нинидзе отметила 35-летие в компании сына. Артистка отправилась с десятилетним Александром в Санкт-Петербург и поделилась в соцсетях кадрами из поездки, показав, как прошел ее день рождения.

По словам Нинидзе, этот день оказался для нее символичным. Она вспомнила, что более десяти лет назад уже находилась в этом городе, будучи беременной, и переживала непростой период. Теперь же, отмечает актриса, она чувствует себя счастливой и гармоничной.

Нино Нинидзе с сыном / фото: соцсети
Нино Нинидзе с сыном / фото: соцсети

Александр — сын Нинидзе от актера Кирилла Плетнёва, известного по проекту «Диверсант». Пара рассталась в 2019 году. Тогда бывшие супруги публично подтвердили развод, но предпочли не раскрывать его причины. Позднее Нинидзе отмечала, что брак не оправдал ее ожиданий.

Несмотря на расставание, актеры сохраняют контакт и совместно участвуют в воспитании сына. По словам Нинидзе, она не препятствует общению Александра с отцом.

Ранее Нино Нинидзе поделилась откровенными кадрами в элегантном красном купальнике.