Актриса Нино Нинидзе отметила 35-летие в компании сына. Артистка отправилась с десятилетним Александром в Санкт-Петербург и поделилась в соцсетях кадрами из поездки, показав, как прошел ее день рождения.
По словам Нинидзе, этот день оказался для нее символичным. Она вспомнила, что более десяти лет назад уже находилась в этом городе, будучи беременной, и переживала непростой период. Теперь же, отмечает актриса, она чувствует себя счастливой и гармоничной.
Александр — сын Нинидзе от актера Кирилла Плетнёва, известного по проекту «Диверсант». Пара рассталась в 2019 году. Тогда бывшие супруги публично подтвердили развод, но предпочли не раскрывать его причины. Позднее Нинидзе отмечала, что брак не оправдал ее ожиданий.
Несмотря на расставание, актеры сохраняют контакт и совместно участвуют в воспитании сына. По словам Нинидзе, она не препятствует общению Александра с отцом.
Ранее Нино Нинидзе поделилась откровенными кадрами в элегантном красном купальнике.