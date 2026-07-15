Александр Самойленко, известный по роли стоматолога Антонова в сериале «Папины дочки», поделился редкими семейными кадрами. В соцсетях артист опубликовал фотографии с празднования дня рождения дочери Евы, которой исполнилось семь лет.
По словам Самойленко, девочка в этот день «с первой минуты чувствовала себя главной героиней». На опубликованных снимках — семейная атмосфера праздника и близкое окружение актера.
Еву Самойленко воспитывает вместе с актрисой Натальей Громовой. Пара не оформляла отношения официально. Ранее актер отмечал, что их устраивает формат без регистрации брака.
У Самойленко четверо детей от разных отношений. Его старший сын Степан родился в браке с Инессой Боровиковой, с которой актёр познакомился еще в студенческие годы. Второй сын, Александр, появился в браке с Еленой, однако спустя несколько лет супруги расстались. В третьем браке с Евгенией, которая младше актера на 19 лет, родился сын Прохор — он, по словам Самойленко, живёт с матерью в Барселоне..
Ранее Александр Самойленко раскритиковал экранизации Сарика Андреасяна.