У Самойленко четверо детей от разных отношений. Его старший сын Степан родился в браке с Инессой Боровиковой, с которой актёр познакомился еще в студенческие годы. Второй сын, Александр, появился в браке с Еленой, однако спустя несколько лет супруги расстались. В третьем браке с Евгенией, которая младше актера на 19 лет, родился сын Прохор — он, по словам Самойленко, живёт с матерью в Барселоне..