Актриса Ирина Гринева показала фигуру в бикини во время зарубежного отдыха. Она выбрала белый купальник, добавила к нему стильные аксессуары и выложила снимок в соцсети. В подписи артистка уточнила, что проводит каникулы вместе с дочерью в Греции.
Ранее в соцсетях Гринева рассказывала о своих параметрах: при росте 170 сантиметров ее вес держится в пределах от 50 до 55 килограммов. Чтобы оставаться в форме, актриса регулярно тренируется, бегает по утрам и практикует голодание.
Она подчеркивала, что старается придерживаться сбалансированного рациона и не переедать — принимает пищу маленькими порциями четыре-пять раз в день. Дополнительно звезда поддерживает тонус тела с помощью массажа и плавания.
Ранее Ирина Гринева трогательно поздравила дочь Василису с 13-летием.