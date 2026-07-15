Актриса Ирина Гринева показала фигуру в бикини во время зарубежного отдыха. Она выбрала белый купальник, добавила к нему стильные аксессуары и выложила снимок в соцсети. В подписи артистка уточнила, что проводит каникулы вместе с дочерью в Греции.