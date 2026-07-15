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Ирина Гринева в бикини показала фигуру на отдыхе в Греции

Актриса опубликовала фото в бикини
Ирина Гринева
Ирина ГриневаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Ирина Гринева показала фигуру в бикини во время зарубежного отдыха. Она выбрала белый купальник, добавила к нему стильные аксессуары и выложила снимок в соцсети. В подписи артистка уточнила, что проводит каникулы вместе с дочерью в Греции.

Ирина Гринева / фото: соцсети
Ирина Гринева / фото: соцсети

Ранее в соцсетях Гринева рассказывала о своих параметрах: при росте 170 сантиметров ее вес держится в пределах от 50 до 55 килограммов. Чтобы оставаться в форме, актриса регулярно тренируется, бегает по утрам и практикует голодание.

Она подчеркивала, что старается придерживаться сбалансированного рациона и не переедать — принимает пищу маленькими порциями четыре-пять раз в день. Дополнительно звезда поддерживает тонус тела с помощью массажа и плавания.

Ранее Ирина Гринева трогательно поздравила дочь Василису с 13-летием.