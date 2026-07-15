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Звезда «Кадетства» Елена Захарова выложила кадры с Валдая в коротких шортах

Актриса показала фигуру в костюме с короткими шортами
Елена Захарова на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба
Елена Захарова на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба

Актриса Елена Захарова, известная по сериалу «Кадетство», прогулялась по деревенским окрестностям Валдая в ультракоротких шортах. Кадры с отдыха она выложила в соцсети. На снимках звезда позирует прямо на берегу озера.

«Доброе утро», — подписала публикацию артистка. Захарова призналась, что обожает эти тихие места и регулярно приезжает сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты.

Елена Захарова / фото: соцсети
Елена Захарова / фото: соцсети

Недавно знаменитость также рассказала, что уже несколько лет безуспешно борется с лишним весом. По ее словам, она полностью исключила из рациона вредную пищу, но это не помогло решить проблему. Впрочем, актриса не комплексует из-за внешности и вполне довольна тем, как «сохранилась» в свои 50 лет.

Ранее Елена Захарова показала редкое фото с матерью.