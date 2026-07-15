Недавно знаменитость также рассказала, что уже несколько лет безуспешно борется с лишним весом. По ее словам, она полностью исключила из рациона вредную пищу, но это не помогло решить проблему. Впрочем, актриса не комплексует из-за внешности и вполне довольна тем, как «сохранилась» в свои 50 лет.