Премьера мюзикла «Вальмон. Опасные связи» с Нонной Гришаевой пройдет 14 октября

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьера мюзикла «Вальмон. Опасные связи» по роману французского писателя второй половины XVIII века Пьера Шодерло де Лакло в постановке Современного Театра Мюзикла состоится 14 и 15 октября в Театриуме на Серпуховке. Главные роли в спектакле исполнят заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева и актер Дмитрий Ермак — дуэт, известный по мюзиклу «Zorro», сообщили ТАСС в пресс-службе проекта. Режиссер — Илья Архипов.
«В центре сюжета — легендарный виконт де Вальмон и блистательная маркиза де Мертей. Два непревзойденных мастера интриги вступают в опасное противостояние, которое начинается как развлечение, но приводит к последствиям, способным разрушить жизни всех участников этой игры», — напомнили в пресс-службе сюжет романа.
Гришаева исполняет роль маркизы де Мертей. «Я никогда в жизни не плела интриг, я это ненавижу. И именно поэтому мне очень интересен этот образ, хочется попробовать, что это такое, как это бывает, посуществовать в этом изнутри. Мы будем разрушать шаблоны. Моя Мертей — глубоко несчастная женщина, потому что она заморозила свою кровь до нуля, чтобы больше не обжечься. На самом деле она любит Вальмона и не может ему простить предательства и его влюбленности в другую женщину. Она считает, что он должен принадлежать только ей, любить только ее», — поделилась актриса.
Дмитрий Ермак — в роли виконта де Вальмона. «Для того чтобы сыграть Вальмона, — обращает внимание он, — нужны особые качества: харизма, мужественность, то самое отрицательное обаяние, которое притягивает сильнее, чем открытая добродетель. Я не планирую намеренно уходить от шаблонов. Я собираюсь нырнуть в эту историю с головой и наделить персонажа максимально возможным количеством живых, противоречивых, неожиданных проявлений».
В другом составе маркизу де Мертей сыграет Жанетт Гурская. В роли госпожи де Турвель — Елизавета Пащенко и Ася Будрина. Роль Сесиль исполнят Екатерина Короткова, Мария Паротикова и Кристина Кукас, в Дансени перевоплотится Семен Газиев (театр РОСТА) и Дмитрий Оболонков (Театр Армии), а Азолана — Марк Подлесный и Николай Рубцов. В постановочной команде — сценограф Алена Пескова, художник по костюмам Ирина Алексеева, композитор Александр Богачев, хореограф Сергей Нарышев.
«Наша постановка не эклектична, но при этом очень смело соединяет современные театральные тенденции: костюмы, декорации, минимализм — или, как я его называю, “необходизм” в театре. При этом мы отталкиваемся от эпохи, когда было написано произведение, — в ней множество красивых образов, и сейчас, через призму молодых творцов, они обретают новое звучание и не выглядят “нафталиновыми”. Поэтому я с уверенностью могу сказать: визуальная составляющая нашего спектакля уникальна, красива и неповторима, потому что она создана по-настоящему талантливыми людьми», — отметил в заключение режиссер.