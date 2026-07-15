Премьера мюзикла «Вальмон. Опасные связи» с Нонной Гришаевой пройдет 14 октября

Гришаева исполняет роль маркизы де Мертей. «Я никогда в жизни не плела интриг, я это ненавижу. И именно поэтому мне очень интересен этот образ, хочется попробовать, что это такое, как это бывает, посуществовать в этом изнутри. Мы будем разрушать шаблоны. Моя Мертей — глубоко несчастная женщина, потому что она заморозила свою кровь до нуля, чтобы больше не обжечься. На самом деле она любит Вальмона и не может ему простить предательства и его влюбленности в другую женщину. Она считает, что он должен принадлежать только ей, любить только ее», — поделилась актриса.