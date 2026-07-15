Лента рассказывает о молодых людях Софи и Жюльене, чьи отношения напоминают безрассудную игру. Еще в детстве они любили брать друг друга на слабо, но чем старше становятся герои, тем более опасные формы обретает их страсть и любовь — признаний в которой они упорно избегают. На протяжении десятилетий Софи и Жюльен бросают друг другу немыслимые вызовы и причиняют боль — до тех пор, пока в их пари не будет поставлена последняя точка.