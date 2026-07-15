13 августа в российский прокат возвращается романтическая драма «Влюбись в меня, если осмелишься» — культовый французский фильм нулевых, главные роли в котором сыграли Марион Котийяр и Гийом Кане. После премьеры в 2003 году картина обрела международный успех.
Лента рассказывает о молодых людях Софи и Жюльене, чьи отношения напоминают безрассудную игру. Еще в детстве они любили брать друг друга на слабо, но чем старше становятся герои, тем более опасные формы обретает их страсть и любовь — признаний в которой они упорно избегают. На протяжении десятилетий Софи и Жюльен бросают друг другу немыслимые вызовы и причиняют боль — до тех пор, пока в их пари не будет поставлена последняя точка.
«Влюбись в меня, если осмелишься» остается одним из самых цитируемых фильмов начала 2000-х, а его финал до сих пор вызывает бурные дискуссии. По словам режиссера Яна Самуэля, ему хотелось сделать комедию по законам античной трагедии, где герои — пленники своей судьбы.
«Я считаю, что герои просто боятся построить нормальные отношения и предпочитают разрушать их в игре — это их способ защититься от настоящей близости», — рассуждает о фильме Марион Котийяр.
Известно, что Ян Самуэль написал сценарий всего за месяц, но затем переписывал его 25 раз в течение двух лет. Саундтрек к фильму почти полностью состоит из одной песни La vie en rose, записанной в разных аранжировках для таких артистов, как Zazie, Trio Esperanza, Луи Армстронг и Донна Саммер.
Съемки «Влюбись в меня, если осмелишься» стали судьбоносными для исполнителей главных ролей — Гийом Кане и Марион Котийяр познакомились на съемочной площадке ленты, а спустя несколько лет у них завязался роман. Фильм стал знаковым этапом в развитии мировой карьеры для обоих актеров.
За российский ре-релиз фильма «Влюбись в меня, если осмелишься» отвечает дистрибьюторская компания «Киномания». Кино Mail выступает информационным партнером.