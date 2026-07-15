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45-летняя Джессика Альба показала кадры с отдыха в Италии

Актриса в кружевном топе снялась на отдыхе в Италии
Джессика Альба
Джессика АльбаИсточник: Legion-Media.ru

Джессика Альба выбрала Италию для своего отпуска и уже поделилась кадрами с отдыха в соцсети.

45-летняя актриса появилась перед камерой в коричневом топе с кружевной отделкой и глубоким декольте. Свой образ она дополнила массивными золотыми украшениями — браслетами и ожерельем.

Джессика Альба / фото: соцсети
Джессика Альба / фото: соцсети

Стилисты уложили волосы звезды легкими локонами и сделали вечерний макияж. В публикации Альба показала и другие снимки, которые сделала во время поездки по Риму и другим городам Италии.

Ранее Джессика Альба показа фото с 33-летним возлюбленным.