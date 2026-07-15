45-летняя Джессика Альба показала кадры с отдыха в Италии

Джессика Альба выбрала Италию для своего отпуска и уже поделилась кадрами с отдыха в соцсети.
45-летняя актриса появилась перед камерой в коричневом топе с кружевной отделкой и глубоким декольте. Свой образ она дополнила массивными золотыми украшениями — браслетами и ожерельем.
Стилисты уложили волосы звезды легкими локонами и сделали вечерний макияж. В публикации Альба показала и другие снимки, которые сделала во время поездки по Риму и другим городам Италии.
Ранее Джессика Альба показа фото с 33-летним возлюбленным.