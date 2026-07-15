Натали Портман наслаждается отпуском на итальянском побережье. Звезда выложила в соцсеть снимки с прогулки на яхте в компании близких подруг.
На кадрах беременная актриса запечатлена в купальнике. Вся компания проводила время на палубе и бороздила морские просторы Италии.
В апреле, в интервью журналу Harper’s Bazaar, Натали Портман сообщила, что они с возлюбленным Танги Дестейбл ожидают появления первенца.
«Мы с Танги очень взволнованы. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо», — поделилась знаменитость.
По словам актрисы, она сейчас «дорожит каждым моментом», поскольку знает, что «возможно, это в последний раз».
Ранее Натали Портман показала, как отметила 45-летие в Италии.