Канадский актер Хадсон Уильямс устроил скандал прямо на улицах Парижа. Об этом пишет NME.
Артист повздорил с папарацци, которые преследовали его. Он попросил их прекратить съемку и не обращаться к нему. Уильямс заявил, что незнакомцы ведут себя пугающе.
В какой-то момент актер выхватил у одного из фотографов свои снимки, которые предназначались для автографа, и попытался поджечь их зажигалкой. Когда это не сработало, он пообещал сделать это дома. После этого знаменитость потребовал оставить его в покое и убежал.