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Канадский актер Хадсон Уильямс устроил скандал с папарацци в Париже

Артист сжег фотографии от преследовавшей его папарацци
Хадсон Уильямс
Хадсон УильямсИсточник: Legion-Media

Канадский актер Хадсон Уильямс устроил скандал прямо на улицах Парижа. Об этом пишет NME.

Артист повздорил с папарацци, которые преследовали его. Он попросил их прекратить съемку и не обращаться к нему. Уильямс заявил, что незнакомцы ведут себя пугающе.

В какой-то момент актер выхватил у одного из фотографов свои снимки, которые предназначались для автографа, и попытался поджечь их зажигалкой. Когда это не сработало, он пообещал сделать это дома. После этого знаменитость потребовал оставить его в покое и убежал.